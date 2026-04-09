Віншаванне Генеральнаму сакратару СНД Сяргею Лебедзеву

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Генеральнага сакратара СНД Сяргея Лебедзева з днём нараджэння.

"Бягучая геапалітычная сітуацыя патрабуе прафесіяналізму, цярпення, мудрасці і ўмення знаходзіць нетрывіяльныя рашэнні ў складаных умовах. Гэтыя якасці ўласцівы Вам у поўнай меры, што садзейнічае ўмацаванню даверных узаемавыгадных адносін у мэтах забеспячэння стабільнасці і працвітання краін - удзельніц Садружнасці", - гаворыцца ў віншаванні.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што Сяргеем Лебедзевым шмат зроблена для павышэння аўтарытэту інтэграцыйнага аб'яднання на знешнім контуры, у тым ліку ў частцы пашырэння міжнароднага парадку дня. "Удзячны за нязменную падтрымку ўсіх пачынанняў і ініцыятыў Рэспублікі Беларусь па шырокім спектры пытанняў далейшага развіцця міждзяржаўных сувязей", - адзначыў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў Сяргею Лебедзеву добрага здароўя, бадзёрасці духу і невычэрпнай энергіі для дасягнення новых поспехаў у яго высакароднай місіі.