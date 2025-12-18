Віншаванне Эміру Дзяржавы Катар шэйху Таміму бен Хамаду аль-Тані

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста павіншаваў Эміра Дзяржавы Катар шэйха Таміма бен Хамада аль-Тані, яго намесніка шэйха Абдалу бен Хамада аль-Тані і грамадзян гэтай краіны з Нацыянальным днём.

Кіраўнік беларускай дзяржавы адзначыў дынамічнае развіццё адносін паміж краінамі. Надзейны фундамент для пашырэння двухбаковага ўзаемадзеяння, паводле слоў Прэзідэнта, заклалі афіцыйныя візіты Прэм'ер-міністра і Міністра абароны Беларусі ў Доху ў 2025 годзе.

"Перакананы, што зацікаўленыя органы абедзвюх дзяржаў сумесна дасягнуць поўнага выканання дамоўленасцей у гандлёва-эканамічнай, інвестыцыйнай, ваеннай і ваенна-тэхнічнай сферах, - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка ў віншаванні Эміру Катара. - Мінск, як і Доха, выступае за мірнае суіснаванне краін свету і не прымае замахаў на іх суверэнітэт. У цяжкія хвіліны чэрвеньскай і вераснёўскай атак мы суперажывалі народу Катара".

Прэзідэнт пацвердзіў імкненне Беларусі да развіцця ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва, а таксама гатоўнасць прыняць Эміра Катара з візітам у зручны для яго час.

У віншавальным пасланні шэйху Абдале бен Хамаду аль-Тані Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што з кожным годам беларуска-катарскія адносіны становяцца больш цеснымі, бакі паслядоўна ўвасабляюць дамоўленасці ў практычныя крокі супрацоўніцтва. "Узаемная падтрымка Мінска і Дохі на міжнароднай арэне садзейнічае паглыбленню сувязей паміж нашымі краінамі, - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. - Пацвярджаю гатоўнасць Беларусі да плённай сумеснай працы па пашырэнні кантактаў, карысных для абодвух бакоў, у сферах агульнага інтарэсу".