Віншаванне Абеларда дэ ла Эспрыэлью з выбраннем на пасаду Прэзідэнта Калумбіі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста павіншаваў Абеларда дэ ла Эспрыэлью з выбраннем на пасаду Прэзідэнта Калумбіі.
"Беларусь разглядае Калумбію як важнага і перспектыўнага партнёра ў Лацінскай Амерыцы. Нашы адносіны грунтуюцца на ўзаемнай павазе і канструктыўным дыялогу", - гаворыцца ў віншаванні.
Прэзідэнт упэўнены, што значны патэнцыял двухбаковага супрацоўніцтва ў гандлёва-эканамічнай, прамысловай, аграрнай, навукова-тэхнічнай і гуманітарнай сферах, узаемадапаўняльнасць эканомік, а таксама агульнае імкненне да паглыблення сувязей адкрываюць шырокія гарызонты для рэалізацыі сумесных ініцыятыў на карысць абедзвюх дзяржаў і народаў.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Абеларда дэ ла Эспрыэлью моцнага здароўя, невычэрпнай энергіі і поспехаў на адказнай дзяржаўнай пасадзе, а дружалюбнаму народу Калумбіі - міру і дабрабыту.