У Беларусі канцэптуальна абноўлены падыходы да занясення на Рэспубліканскую дошку Гонару

У Беларусі канцэптуальна абноўлены падыходы да занясення пераможцаў спаборніцтва на Рэспубліканскую дошку Гонару. Адпаведны Указ № 195 падпісаў 15 чэрвеня Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка.

Асноўныя змяненні датычацца правядзення конкурснага адбору з тым, каб удасканаліць працэдуру і прававую базу, а таксама прыцягнуць да ўдзелу шырокае кола прэтэндэнтаў.

Для павышэння ўзроўню конкурсу ўрад вызначыць адзіны парадак такога адбору. Прадугледжана шырокае інфармаванне аб яго пачатку і парадку правядзення. Прадастаўлена магчымасць уключаць у адбор арганізацыі па ініцыятыве дзяржаўных органаў. Адменена забарона на ўдзел у конкурсе арганізацый, якія з'яўляюцца пераможцамі два гады запар. Пашыраны галіновы ахоп арганізацый за кошт увядзення 14 дадатковых намінацый у сферах вытворчасці і паслуг.

Акрамя таго, Указам уведзены новы фармат ушаноўвання пераможцаў з уручэннем ім ганаровага знака. У мэтах папулярызацыі спаборніцтва замацавана актыўная папулярызацыя ў СМІ вопыту пераможцаў.