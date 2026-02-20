Указам Прэзідэнта актуалізаваны склад Прэзідыума ВАК і камісіі па памілаванні
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 20 лютага падпісаў Указ № 62, якім актуалізаваны склад Прэзідыума Вышэйшай атэстацыйнай камісіі, Камісіі па пытаннях памілавання і вызвалення ад крымінальнай адказнасці пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь і Камісіі па разглядзе зваротаў грамадзян Рэспублікі Беларусь па пытаннях учынення імі правапарушэнняў.
Змяненні абумоўлены раней праведзенымі кадравымі назначэннямі ў Канстытуцыйным Судзе, Генеральнай пракуратуры, Следчым камітэце і Міністэрстве аховы здароўя, а таксама неабходнасцю ўдакладнення асобных пасад членаў названых калегіяльных утварэнняў.