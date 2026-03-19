У Беларусі заснаваны эмблема, сцяг і нагрудны знак узнагароды Дзяржстандарту
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 19 сакавіка падпісаў Указ № 97 "Аб афіцыйных геральдычных сімвалах Дзяржаўнага камітэта па стандартызацыі".
У адпаведнасці з дакументам заснаваны эмблема, сцяг і нагрудны знак узнагароды Дзяржстандарту, а таксама палажэнне аб гэтых геральдычных сімвалах, іх апісанне і выявы.
Эмблема ўяўляе сабой круг сіняга колеру, у цэнтры якога размешчана залацістая літара Q - сімвал якасці. Унутры адлюстраваны контуры Беларусі і абрэвіятура СТБ (стандарт Беларусі).
Сцяг і нагрудны знак узнаўляюць выяву эмблемы.
Наяўнасць афіцыйных геральдычных сімвалаў прызначана садзейнічаць захаванню і развіццю традыцый Дзяржстандарту.