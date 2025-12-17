У Беларусі ўстаноўлены памер арэнднай платы за зямельныя ўчасткі, якія знаходзяцца ў дзяржуласнасці
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 17 снежня падпісаў Указ № 439 "Аб арэнднай плаце за зямельныя ўчасткі, якія знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасці".
Дакументам устаноўлены памер такой платы - роўны памеру зямельнага падатку, які вылічваецца ў адпаведнасці з падатковым заканадаўствам. Пры гэтым на плацельшчыкаў арэнднай платы будуць распаўсюджвацца прадугледжаныя Падатковым кодэксам ільготы па зямельным падатку.
Захоўваюцца дзеючыя цяпер тэрміны выплаты арэнднай платы, а таксама тэрміны прадастаўлення юрыдычнымі асобамі сум арэнднай платы ў падатковыя органы.
Дагаворы арэнды будуць прыводзіцца ў адпаведнасць з Указам паступова - пры паступленні заяў ад арандатараў, у выпадку прадаўжэння тэрмінаў арэнды зямельных участкаў і пры прыняцці мясцовымі органамі ўлады, адміністрацыямі свабодных эканамічных зон (СЭЗ) рашэнняў аб дзяржаўнай рэгістрацыі змянення прадастаўленых у арэнду зямельных участкаў.
З 1 студзеня 2026 года палажэнні Указа будуць прымяняцца да ўсіх зямельных участкаў, якія знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасці і прадастаўлены ў арэнду мясцовымі выканаўчымі камітэтамі, адміністрацыямі СЭЗ.
Меры, прадугледжаныя Указам, накіраваны на ўдасканаленне сістэмы спагнання арэнднай платы за зямельныя ўчасткі і стварэнне роўных умоў для ўсіх землекарыстальнікаў незалежна ад віду правоў на зямельныя ўчасткі.