У Беларусі мяняюцца патрабаванні да банкаўскіх рахункаў са спецыяльным рэжымам функцыянавання

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 18 чэрвеня падпісаў Указ № 200 "Аб бягучых (разліковых) банкаўскіх рахунках са спецыяльным рэжымам функцыянавання".

Дакументам зацверджана палажэнне аб рэжыме функцыянавання такіх рахункаў. Яно вызначае ў тым ліку асноўныя патрабаванні да іх адкрыцця і закрыцця, а таксама ўдакладняе абавязкі ўладальнікаў.

Устаноўлена, што спецыяльны рахунак адкрываецца незалежна ад наяўнасці ў банках рашэнняў аб прыпыненні аперацый па іншых рахунках уладальніка або пастаноў аб накладанні арышту на існуючыя на іх грашовыя сродкі.

У абавязкі ўладальніка спецрахунку ўключана вядзенне ўліку паступленняў грашовых сродкаў, іх вяртанне пры неабгрунтаваным залічэнні і пакрыццё ў поўным аб'ёме ў выпадку выкарыстання не па мэтавым прызначэнні. Акрамя таго, уладальнік абавязаны прадастаўляць упаўнаважанаму дзяржаўнаму органу (службовай асобе) інфармацыю, неабходную для кантролю за паступленнем грашовых сродкаў і іх мэтавым выкарыстаннем.

Дзеянне Указа № 200 распаўсюджваецца на спецрахункі, якія будуць адкрыты пасля яго ўступлення ў сілу.