Тэлефонная размова з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным

    Адбылася тэлефонная размова Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным.

    Кіраўнік дзяржавы павіншаваў расійскага калегу з днём нараджэння.

    Прэзідэнты абмеркавалі шэраг пытанняў, якія датычацца развіцця беларуска-расійскіх адносін, міжнароднага парадку дня, абстаноўкі ў рэгіёне.

    Кіраўнікі дзяржаў зверылі гадзіннікі ў частцы маючых адбыцца кантактаў - у прыватнасці, на палях саміту СНД у Душанбэ, які адбудзецца ўжо на бягучым тыдні.