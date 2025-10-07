Тэлефонная размова з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным
Адбылася тэлефонная размова Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным.
Кіраўнік дзяржавы павіншаваў расійскага калегу з днём нараджэння.
Прэзідэнты абмеркавалі шэраг пытанняў, якія датычацца развіцця беларуска-расійскіх адносін, міжнароднага парадку дня, абстаноўкі ў рэгіёне.
Кіраўнікі дзяржаў зверылі гадзіннікі ў частцы маючых адбыцца кантактаў - у прыватнасці, на палях саміту СНД у Душанбэ, які адбудзецца ўжо на бягучым тыдні.