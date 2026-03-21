Тэлефонная размова з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным

Тэлефонная размова прэзідэнтаў Беларусі і Расіі Аляксандра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна адбылася вечарам 21 сакавіка.

У ходзе размовы кіраўнікоў дзяржаў у цэнтры ўвагі былі пытанні супрацоўніцтва ў гандлёва-эканамічнай і інвестыцыйнай сферах, рэалізацыя сумесных узаемавыгадных праектаў. Асаблівы акцэнт быў зроблены на неабходнасці больш хуткай практычнай рэалізацыі дамоўленасцей, дасягнутых у лютым на пасяджэнні Вышэйшага дзяржаўнага савета Саюзнай дзяржавы.

Прэзідэнты таксама абмеркавалі найбольш актуальныя пытанні міжнароднай абстаноўкі, сітуацыю ў рэгіёне.