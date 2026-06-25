Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў спачуванне выконваючай абавязкі Прэзідэнта Венесуэлы Дэлсі Элаіне Радрыгес Гомес у сувязі з ахвярамі ў выніку землетрасення.

"З глыбокім болем і вялікай трывогай за брацкі венесуэльскі народ у Беларусі даведаліся пра жудасную трагедыю, якая абрушылася на Баліварыянскую Рэспубліку Венесуэла. У гэты няпросты час накіроўваем самыя шчырыя словы падтрымкі ўсім жыхарам Венесуэлы, асабліва ахвярам бязлітаснай стыхіі, хто страціў блізкіх, застаўся без прытулку. Ад усяго сэрца спачуваем родным загінулых, жадаем хутчэйшага выздараўлення пацярпелым", - гаворыцца ў спачуванні.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што народ і кіраўніцтва Беларусі былі і застаюцца надзейнымі сябрамі Венесуэлы, гатовымі прыйсці на дапамогу ў складаны час. "Можаце заўсёды разлічваць на нас", - запэўніў беларускі лідар.