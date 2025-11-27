Спачуванне Старшыні КНР Сі Цзіньпіну

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка выказаў спачуванні Старшыні КНР Сі Цзіньпіну ў сувязі з ахвярамі ў выніку разбуральнага пажару ў жылым раёне Тай По Спецыяльнага адміністрацыйнага раёна Сянган, які забраў дзясяткі чалавечых жыццяў і пакінуў сотні людзей без прытулку.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што ў Беларусі з глыбокім смуткам даведаліся аб гэтым. "У гэты цяжкі момант ад імя беларускага народа і ад сябе асабіста выказваю глыбокія спачуванні родным і блізкім загінулых у сувязі з незаменнай стратай і прашу перадаць пацярпелым пажаданні хутчэйшага выздараўлення і аднаўлення, - адзначыў Аляксандр Лукашэнка. - Асобныя словы падтрымкі накіроўваем усім службам, якія ў гэтыя хвіліны змагаюцца з агнём і за жыцці пацярпелых".

Прэзідэнт Беларусі пажадаў брацкаму Кітаю мужнасці і сіл у такі трагічны момант.