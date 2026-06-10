Спачуванне родным і блізкім народнай артысткі СССР Людмілы Чурсіной
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка выказаў спачуванні родным і блізкім народнай артысткі СССР Людмілы Чурсіной.
"Прыміце мае спачуванні ў сувязі са смерцю народнай артысткі СССР Чурсіной Людмілы Аляксееўны. Сваё жыццё Людміла Аляксееўна прысвяціла служэнню мастацтву, заваяваўшы шчырую любоў і прызнанне шматлікіх паклоннікаў. Вобразы, створаныя ёю ў кіно і на тэатральных падмостках, сталі прыкладам найвышэйшага майстэрства, пакаралі сілай харатару і дарылі гледачу непаўторныя эмоцыі. Светлая памяць аб ёй заўсёды будзе жыць у нашых сэрцах", - гаворыцца ў спачуванні.