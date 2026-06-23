Спачуванне родным і блізкім народнага артыста РСФСР Міхаіла Ножкіна

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка выказаў спачуванні родным і блізкім народнага артыста РСФСР Міхаіла Ножкіна.

"Прыміце спачуванні ў сувязі са смерцю народнага артыста РСФСР Ножкіна Міхаіла Іванавіча. Яго творчасць пакінула яркі след у гісторыі сучаснага мастацтва. Адданыя паклоннікі шанавалі Міхаіла Іванавіча за вялікі талент, уменне даводзіць да дасканаласці любую пачатую справу, ствараць запамінальныя вобразы і характары. Светлая памяць аб ім заўсёды будзе жыць у нашых сэрцах", - гаворыцца ў спачуванні.