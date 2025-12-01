Спачуванне Прэзідэнту Шры-Ланкі Ануру Кумару Дысанаяке
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў спачуванне Прэзідэнту Шры-Ланкі Ануру Кумару Дысанаяке ў сувязі са шматлікімі чалавечымі ахвярамі ў выніку паводак і апоўзняў.
"Ад імя народа Рэспублікі Беларусь і ад сябе асабіста выказваю самыя глыбокія спачуванні ў сувязі са шматлікімі чалавечымі ахвярамі ў выніку катастрафічных паводак і апоўзняў у Шры-Ланцы", - гаворыцца ў спачуванні.
Кіраўнік дзяржавы адрасаваў словы падтрымкі сем'ям загінулых, а таксама пажадаў хутчэйшага выздараўлення ўсім пацярпелым. "Упэўнены, што намаганні ўлад і выратавальных службаў дапамогуць рэгіёну пераадолець наступствы гэтай страшнай трагедыі", - падкрэсліў беларускі лідар.
