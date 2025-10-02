Спачуванне Прэзідэнту Філіпін Фердынанду Маркасу-малодшаму
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў спачуванне Прэзідэнту Філіпін Фердынанду Маркасу-малодшаму ў сувязі з наступствамі землетрасення, якое адбылося.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ў Беларусі з глыбокім болем і смуткам даведаліся аб катастрафічных наступствах землетрасення каля вострава Себу.
Ад імя беларускага народа і сябе асабіста Аляксандр Лукашэнка выказаў спачуванні і словы падтрымкі родным і блізкім загінулых, пажадаў хутчэйшага выздараўлення пацярпелым і выказаў надзею на поўнае аднаўленне закранутых стыхіяй рэгіёнаў Філіпін.