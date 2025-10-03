Спачуванне Генеральнаму сакратару ЦК Кампартыі В'етнама То Ламу і Прэзідэнту Лыонг Кыонгу
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў спачуванні Генеральнаму сакратару ЦК Камуністычнай партыі В'етнама То Ламу і Прэзідэнту Лыонг Кыонгу ў сувязі з трагічнымі наступствамі тайфуну "Буалой", ад якога пацярпелі жыхары В'етнама.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што беларускі народ з вялікім смуткам і пачуццём глыбокага суперажывання ўспрыняў гэту сумную вестку.
Аляксандр Лукашэнка выказаў словы падтрымкі і салідарнасці з братэрскім народам В'етнама, а таксама шчырыя спачуванні сем'ям і блізкім загінулых, усім грамадзянам гэтай краіны, каго закранула страшная сіла стыхіі.
Кіраўнік дзяржавы пажадаў, каб крызісная сітуацыя была хутка пераадолена, прапаўшыя людзі былі знойдзены жывымі, пацярпелыя паправіліся, а тыя, хто быў вымушаны пакінуць свае дамы, змаглі вярнуцца да спакойнага жыцця.