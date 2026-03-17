Прывітанне ўдзельнікам і гасцям XXXIII Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу

    Дарагія сябры!

    Вітаю ўдзельнікаў і гасцей Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу.

    На працягу многіх гадоў яна з'яўляецца доўгачаканай і значнай падзеяй у сферы літаратуры і кнігавыдання, аб'ядноўваючы прафесіяналаў і аматараў друкаванага слова з розных куткоў зямнога шара.

    Упэўнены, што прымеркаваны да 35-годдзя СНД кніжны форум умацуе патэнцыял міжнароднага супрацоўніцтва, адкрые новыя імёны і прадставіць яркія праекты, накіраваныя на развіццё выдавецкай справы і папулярызацыю духоўна-маральных каштоўнасцей Садружнасці.

    Жадаю ўсім творчых поспехаў, дабрабыту і прыемных уражанняў.

    Аляксандр Лукашэнка

