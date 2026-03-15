Віншаванне з Днём Канстытуцыі

    Дарагія суайчыннікі!

    Віншую вас з Днём Канстытуцыі.

    Дасягненні апошніх дзесяцігоддзяў, якія вызначылі аблічча сучаснай Беларусі - моцнай, паспяховай, накіраванай у будучыню, абумоўлены рэалізацыяй замацаваных у Асноўным Законе фундаментальных прынцыпаў.

    У Канстытуцыі закладзены вялікі сэнс - адзінай крыніцай дзяржаўнай улады і носьбітам суверэнітэту з'яўляецца народ, з'яднаны важнейшымі духоўна-маральнымі каштоўнасцямі, якія дасталіся нам ад продкаў.

    На аснове Канстытуцыі выбудавана нацыянальная прававая сістэма, забяспечваецца прававая абароненасць кожнага чалавека.

    Няўхільнае прытрымліванне прадпісанняў Асноўнага Закона дае магчымасць нам стабільна развівацца і ўпэўнена ісці наперад, нягледзячы на складанасць геапалітычнай абстаноўкі. Перакананы, так будзе і ў далейшым.

    Няхай гэта свята стане напамінам аб адказнасці перад будучымі пакаленнямі за мір і дабрабыт роднай краіны.

    Сардэчна жадаю ўсім здароўя, дабра і новых здзяйсненняў у імя Айчыны.

    Аляксандр Лукашэнка

