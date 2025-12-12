Віншаванне Прэзідэнту Туркменістана Сердару Бердымухамедаву і Нацыянальнаму лідару туркменскага народа, Старшыні Халк Маслахаты Туркменістана Гурбангулы Бердымухамедаву
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Туркменістана Сердара Бердымухамедава і Нацыянальнага лідара туркменскага народа, старшыню Халк Маслахаты Туркменістана Гурбангулы Бердымухамедава з Міжнародным днём нейтралітэту і 30-годдзем абвяшчэння пастаяннага нейтралітэту гэтай краіны.
"У сучасным свеце, поўным супярэчнасцей і канфліктаў, палітыка вашай краіны служыць для многіх яркім прыкладам выбудоўвання знешніх сувязей на ўмовах добрасуседства, узаемнай павагі і раўнапраўнага партнёрства, - гаворыцца ў віншаванні Сердару Бердымухамедаву. - Перакананы, што беларуска-туркменскія адносіны маюць сур'ёзны патэнцыял развіцця на карысць народа".
У віншавальным пасланні Гурбангулы Бердымухамедаву Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу, што Беларусь на пляцоўках ААН нязменна выступае суаўтарам значных міратворчых ініцыятыў Туркменістана, накіраваных на падтрыманне стабільнасці і міру, забеспячэнне ўсеагульнага ўстойлівага развіцця і ўмацаванне міжнародных сувязей. "Карыстаючыся выпадкам, пацвярджаю, што мы настроены на далейшае паглыбленне ўзаемадзеяння паміж Мінскам і Ашхабадам", - адзначыў Аляксандр Лукашэнка.