Віншаванне Прэзідэнту Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў Мухамеду бен Заіду аль-Нахаяну

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста павіншаваў Прэзідэнта Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў Мухамеда бен Заіда аль-Нахаяна з нацыянальным святам - Днём стварэння федэрацыі.

"Пад Вашым мудрым кіраўніцтвам ААЭ сталі прыкладам устойлівага прагрэсу, тэхналагічнага наватарства і гарманічнага спалучэння традыцый з сучаснасцю. Ваш стратэгічны падыход забяспечыў высокі ўзровень дабрабыту грамадзян і заслужаную павагу да краіны на міжнароднай арэне", - гаворыцца ў віншаванні.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што цёплыя адносіны Беларусі і ААЭ грунтуюцца на прынцыпах павагі і добразычлівасці. "Упэўнены, што ўмацаванне нашага партнёрства, заснаванае на дружбе і агульнасці мэт, будзе садзейнічаць адкрыццю новых гарызонтаў узаемадзеяння і прынясе значныя вынікі народам абедзвюх дзяржаў", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Віншавальныя пасланні ад Кіраўніка беларускай дзяржавы накіраваны таксама Віцэ-прэзідэнту і Прэм'ер-міністру ААЭ, Правіцелю Дубая шэйху Мухамеду бен Рашыду аль-Мактуму і Наследнаму прынцу Абу-Дабі, Старшыні Выканаўчага савета Абу-Дабі шэйху Халеду бен Мухамеду бен Заіду аль-Нахаяну.

"Варта адзначыць, што Вашы плённая дзейнасць і стратэгічнае бачанне садзейнічаюць раскрыццю эканамічнага патэнцыялу краіны і росту яе аўтарытэту на міжнароднай арэне, - гаворыцца ў віншаванні Віцэ-прэзідэнту і Прэм'ер-міністру ААЭ, Правіцелю Дубая шэйху Мухамеду бен Рашыду аль-Мактуму. - Беларусь высока цэніць канструктыўныя адносіны з Эміратамі. Упэўнены, што сумеснымі намаганнямі і ўзаемнай накіраванасцю на вынік мы зможам напоўніць новым зместам наша супрацоўніцтва, пашырыць яго практычнае вымярэнне і рэалізаваць значныя ініцыятывы ў гандлёва-эканамічнай і інвестыцыйнай сферах на карысць абодвух народаў".

У віншаванні Наследнаму прынцу Абу-Дабі, Старшыні Выканаўчага савета Абу-Дабі шэйху Халеду бен Мухамеду бен Заіду аль-Нахаяну Прэзідэнт Беларусі нагадаў аб праведзенай раней іх сустрэчы ў Мінску, адзначыўшы, што яна дала новы імпульс паглыбленню беларуска-эмірацкіх адносін. "Беларусь поўнасцю нацэлена на практычную рэалізацыю ўсіх дасягнутых дамоўленасцей і пашырэнне новых напрамкаў супрацоўніцтва, якія адпавядаюць інтарэсам абедзвюх дзяржаў", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.