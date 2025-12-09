Віншаванне Прэзідэнту Аб'яднанай Рэспублікі Танзанія Саміі Сулуху Хасан
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Аб'яднанай Рэспублікі Танзанія Самію Сулуху Хасан з нацыянальным святам - Днём Незалежнасці.
"Гэта свята з'яўляецца ўвасабленнем нацыянальнага гонару і адзінства народа, які за гады суверэнітэту змог дасягнуць значных поспехаў у развіцці сваёй краіны", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў актывізацыю супрацоўніцтва паміж урадамі Беларусі і Танзаніі ў 2025 годзе. "Вынікі кантактаў надалі сур'ёзны імпульс для далейшага нарошчвання ўзаемнага гандлю і пашырэння сувязей па ўсіх напрамках", - канстатаваў беларускі лідар.
Прэзідэнт выказаў надзею на тое, што ў бліжэйшы час бакі выйдуць на сумесныя праекты па забеспячэнні харчовай бяспекі, механізацыі сельскай гаспадаркі, а таксама ў адукацыйнай, навукова-тэхнічнай і іншых сферах.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Саміі Сулуху Хасан здароўя і поспехаў у адказнай дзяржаўнай працы, а ўсім танзанійцам - міру і згоды.