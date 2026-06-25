Віншаванне Прэзідэнту Мазамбіка Даніэлу Франсішку Шапу

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Мазамбіка Даніэла Франсішку Шапу з Днём Незалежнасці.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што цяпер, у эпоху хуткіх змяненняў у геапалітычным ландшафце і структурнай трансфармацыі сусветнага гандлю, расце неабходнасць у надзейных партнёрах.

"Дружалюбныя адносіны паміж нашымі краінамі вытрымалі выпрабаванне часам. Яшчэ паўстагоддзя таму Беларусь унесла свой уклад у барацьбу мазамбікскага народа за нацыянальнае вызваленне ад каланіяльнага панавання", - гаворыцца ў віншаванні.

Прэзідэнт звярнуў увагу, што Беларусь разглядае Мазамбік як стратэгічны пункт апоры на паўднёва-ўсходнім узбярэжжы Афрыкі і гатова да далейшага паглыблення двухбаковага супрацоўніцтва, у тым ліку з удзелам суседніх дзяржаў рэгіёна.

"Перакананы, што вопыт беларускага боку ў механізацыі сельскай гаспадаркі, забеспячэнні харчовай бяспекі, мадэрнізацыі горназдабыўной прамысловасці будзе садзейнічаць эканамічнаму развіццю Мазамбіка і павышэнню дабрабыту яго грамадзян", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік беларускай дзяржавы пажадаў Прэзідэнту Мазамбіка моцнага здароўя, шчасця і поспехаў у адказнай дзейнасці, а ўсім мазамбікцам - міру і працвітання.