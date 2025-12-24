Віншаванне Прэзідэнту Азербайджана Ільхаму Аліеву
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Азербайджана Ільхама Аліева з днём нараджэння.
"Упэўнены, што ў гэтым годзе Вы сустракаеце сваё свята з асаблівым настроем. Дзякуючы Вашай палітычнай мудрасці і цвёрдай волі Азербайджанская Рэспубліка ўпэўнена нарошчвае міжнародны аўтарытэт, дабіваючыся пастаўленых мэт", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што ў Беларусі надаюць асаблівае значэнне адносінам стратэгічнага партнёрства з Азербайджанам, а таксама паступальнаму развіццю міждзяржаўнага супрацоўніцтва ў розных галінах.
"Цаню даверныя кантакты і ўзаемную падтрымку на шматбаковых пляцоўках, а таксама Вашу ўвагу да паглыблення беларуска-азербайджанскага дыялогу на ўсіх узроўнях", - падкрэсліў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Ільхаму Аліеву моцнага здароўя, шчасця і новых дасягненняў на карысць азербайджанскага народа.