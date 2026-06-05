Віншаванне народу Каралеўства Данія з Днём Канстытуцыі

Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка ад імя народа Рэспублікі Беларусь і ад сябе асабіста павіншаваў народ Каралеўства Данія з Днём Канстытуцыі.

"Вялікая гісторыя, багатая культурная спадчына і прыродная ўнікальнасць Даніі па праву здабылі ёй тытул жамчужыны Скандынавіі. Упэўнены, у сённяшняй міжнароднай сітуацыі для Даніі, як і для Беларусі, вельмі важна прадаўжаць мірныя традыцыі ўзаемапаважлівых кантактаў і даверу паміж народамі", - гаворыцца ў віншаванні.

"Шчыра спадзяюся, што ў недалёкай будучыні дружалюбныя адносіны стануць фундаментам для паўнацэннага дыялогу і разнапланавага партнёрства па ўсіх напрамках, да аднаўлення якога Беларусь гатова дзеля стабільнасці і ўстойлівага развіцця нашых дзяржаў і рэгіёна ў цэлым", - адзначыў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў жыхарам Даніі дабрабыту, прагрэсу і працвітання.