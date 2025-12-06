Віншаванне народу Фінляндыі з Днём Незалежнасці
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народ Фінляндыі з Днём Незалежнасці.
"Мінск заўсёды быў і застаецца адкрытым да аднаўлення прагматычнага і канструктыўнага двухбаковага супрацоўніцтва на карысць нашых народаў. Спадзяюся, што агульнымі намаганнямі мы пераадолеем часовыя цяжкасці і зможам дасягнуць дадатных вынікаў па ўсіх напрамках беларуска-фінскага ўзаемадзеяння", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы ўпэўнены, што палітыка штучнай канфрантацыі не адпавядае фундаментальным інтарэсам абедзвюх дзяржаў, паміж якімі гістарычна складваліся паважлівыя адносіны, заснаваныя на агульных хрысціянскіх каштоўнасцях, прынцыпах неўмяшання ва ўнутраныя справы і прымнажэння нацыянальнага дабрабыту.
Прэзідэнт Беларусі пажадаў усім жыхарам Фінляндыі мірнай будучыні, стабільнасці і згоды.