Віншаванне кубінскаму дзяржаўнаму дзеячу Раулю Кастра Руса
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў кубінскага дзяржаўнага дзеяча Рауля Кастра Руса з 95-годдзем.
"Вы з'яўляецеся прыкладам неймавернай стойкасці, адданасці ідэалам і невычэрпнай жыццёвай энергіі. Вашы багаты вопыт дзяржаўнага дзеяча, асабісты ўклад у развіццё незалежнай і непахіснай Рэспублікі Куба цяжка пераацаніць", - гаворыцца ў віншаванні.
Прэзідэнт адзначыў, што на працягу доўгага часу Беларусь і Кубу звязваюць цёплыя, адкрытыя і сапраўды братэрскія адносіны. "Безумоўна, гэта і Ваша заслуга", - падкрэсліў беларускі лідар.
Кіраўнік дзяржавы выказаў упэўненасць, што двухбаковае супрацоўніцтва захавае высокую дынаміку ва ўсіх сферах узаемнага інтарэсу на карысць народаў абедзвюх краін. "Хачу пацвердзіць, што Куба заўсёды можа разлічваць на падтрымку Рэспублікі Беларусь", - звярнуў увагу Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Раулю Кастра Русу моцнага здароўя, бадзёрасці духу і далейшых поспехаў.