Віншаванне Каралю Тайланда Маху Вачыралангкорну
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Караля Тайланда Маху Вачыралангкорна і грамадзян гэтай краіны з Нацыянальным днём.
"Шматвяковая гісторыя Тайланда адзначана подзвігамі і дасягненнямі на шляху будаўніцтва незалежнай квітнеючай дзяржавы, якая сёння мае высокі аўтарытэт, займае дастойнае месца ў сям'і краін Паўднёва-Усходняй Азіі і ўносіць важны ўклад у развіццё рэгіёна", - гаворыцца ў віншаванні.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што традыцыйна дружалюбныя і ўстойлівыя кантакты паміж Мінскам і Бангкокам даюць магчымасць пашыраць сувязі ў палітычнай, эканамічнай, гуманітарнай і іншых сферах. "Зацікаўленасць у актывізацыі і павышэнні ўзроўню міждзяржаўнага ўзаемадзеяння пацверджана ў час афіцыйнага візіту Міністра замежных спраў Беларусі ў ліпені 2025 года", - падкрэсліў ён.
Кіраўнік дзяржавы ўпэўнены, што рэалізацыя існуючага патэнцыялу беларуска-тайландскага супрацоўніцтва поўнасцю адпавядае інтарэсам дзвюх краін і з'яўляецца надзейнай асновай для далейшага паглыблення двухбаковых адносін.
Прэзідэнт Беларусі пажадаў Каралю Тайланда здароўя і даўгалецця, а народу гэтай краіны - міру і дабрабыту.