Віншаванне Каралю Бахрэйна шэйху Хамаду бен Ісу аль-Халіфе
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста павіншаваў Караля Бахрэйна шэйха Хамада бен Ісу аль-Халіфу і Наследнага прынца, намесніка Вярхоўнага галоўнакамандуючага сіламі абароны, Прэм'ер-міністра Каралеўства Бахрэйн Сальмана бен Хамада аль-Халіфу, а таксама грамадзян гэтай краіны з Нацыянальным днём.
"Гэта свята аб'ядноўвае народ вашай краіны ў імкненні да ўмацавання дзяржаўнасці, захавання традыцый і далейшага развіцця Радзімы, - гаворыцца ў віншаванні шэйху Хамаду бен Ісу аль-Халіфу. - Сёння пад Вашым мудрым кіраўніцтвам Каралеўства ўпэўнена рухаецца наперад па шляху сацыяльна-эканамічнага росту, павелічэння міжнароднага аўтарытэту і павышэння якасці жыцця грамадзян".
Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што Беларусь высока цэніць дружалюбныя адносіны з Бахрэйнам, заснаваныя на прынцыпах даверу і ўзаемнай павагі. "Мы гатовы напаўняць практычным зместам і рэалізоўваць сумесныя праекты, накіраваныя на забеспячэнне харчовай бяспекі і садзейнічанне ўстойліваму прагрэсу абедзвюх дзяржаў", - запэўніў Прэзідэнт.
У віншаванні Сальману бен Хамаду аль-Халіфу Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што Беларусь разглядае Бахрэйн як важнага партнёра ў рэгіёне Заліва. "Перакананы, што далейшае пашырэнне двухбаковага супрацоўніцтва і рэалізацыя сумесных праектаў у сферах прамысловасці, інвестыцый, навукі і тэхналогій будуць садзейнічаць умацаванню сувязей паміж нашымі народамі", - дадаў ён.