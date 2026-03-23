Віншаванне Кім Чэн Ыну з перавыбраннем на пасаду Старшыні Дзяржаўных спраў КНДР
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя суайчыннікаў і сябе асабіста павіншаваў Кім Чэн Ына з перавыбраннем на пасаду Старшыні Дзяржаўных спраў Карэйскай Народна-Дэмакратычнай Рэспублікі.
"Аднагалоснае прыняцце гэтага рашэння Вярхоўным Народным Сходам адлюстроўвае калектыўную волю карэйскага народа і ўсебаковую падтрымку Вашага паслядоўнага курсу на ўмацаванне самастойнасці краіны і павышэнне дабрабыту насельніцтва", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы перакананы, што дзейнасць Кім Чэн Ына на гэтай адказнай пасадзе прадоўжыць садзейнічаць развіццю КНДР і працвітанню яе грамадзян.
Прэзідэнт Беларусі пацвердзіў зацікаўленасць Мінска ў актыўным пашырэнні палітычных і эканамічных сувязей з Пхеньянам на розных узроўнях.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Кім Чэн Ыну выдатнага здароўя і плённай дзяржаўнай работы.