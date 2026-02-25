Віншаванне Эміру і Наследнаму прынцу Дзяржавы Кувейт з Нацыянальным днём
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Эміра Дзяржавы Кувейт шэйха Мішааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха і Наследнага прынца гэтай краіны шэйха Сабаха Халіда аль-Хамада аль-Мубарака ас-Сабаха з Нацыянальным днём.
Кіраўнік дзяржавы ў віншавальным пасланні ў адрас Эміра адзначыў, што Беларусь высока цэніць істотны ўклад Кувейта ў падтрыманне міру і стабільнасці ў рэгіёне Блізкага Усходу, а таксама імкненне гэтай краіны да ўмацавання канструктыўнага міждзяржаўнага супрацоўніцтва на прынцыпах раўнапраўя, дыялогу і ўзаемнай павагі.
"Пад Вашым мудрым кіраўніцтвам Кувейт дасягнуў значных вынікаў у эканамічным развіцці і павышэнні дабрабыту грамадзян. Вопыт рэалізацыі стратэгічнага плана "Бачанне Кувейта 2035" можа служыць узорам выканання задач нацыянальнага парадку дня для многіх дзяржаў", - гаворыцца ў віншаванні Эміру.
У віншавальным пасланні ў адрас Наследнага прынца шэйха Сабаха Халіда аль-Хамада аль-Мубарака ас-Сабаха Прэзідэнт пацвердзіў гатоўнасць Беларусі да актывізацыі практычнага ўзаемадзеяння з Кувейтам, заснаванага на шматгадовых сувязях паміж дзвюма дружалюбнымі краінамі.
"Перакананы, што Ваша ўвага і нашы агульныя намаганні дадуць магчымасць рэалізаваць шырокі патэнцыял двухбаковага супрацоўніцтва і вывесці беларуска-кувейцкія адносіны на новы ўзровень", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.