Віншаванне Дэні Сасу-Нгеса з перавыбраннем на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Конга
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Дэні Сасу-Нгеса з перавыбраннем на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Конга.
"Гэта важная падзея адлюстроўвае давер народа і прызнанне Вашых вопыту, адказнасці і імкнення служыць сваёй краіне. Упэўнены, што Ваша дзейнасць прадоўжыць прыносіць значныя вынікі і ствараць новыя магчымасці для прагрэсу Рэспублікі Конга. Разлічваю на пашырэнне канструктыўнага двухбаковага супрацоўніцтва паміж нашымі народамі і карыстаюся выпадкам, каб пацвердзіць маё запрашэнне ў Ваш адрас наведаць Рэспубліку Беларусь", - гаворыцца ў віншаванні.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Дэні Сасу-Нгеса добрага здароўя і новых дзяржаўных поспехаў, а Рэспубліцы Конга - працвітання і стабільнасці.