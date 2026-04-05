Віншаванне Архібіскупу Іосіфу Станеўскаму, Мітрапаліту Мінска-Магілёўскаму
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Архібіскупа Іосіфа Станеўскага, Мітрапаліта Мінска-Магілёўскага з Вялікаднем.
"Шмат стагоддзяў вернікі адзначаюць у гэты дзень перамогу жыцця, дабра і святла, якія з новай сілай абуджаюць у душах веру, надзею, любоў", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што вечныя хрысціянскія каштоўнасці моцна ўплецены ў духоўны код беларускага народа, яны аб'ядноўваюць людзей, вучаць спачуванню і міласэрнасці, дапамагаюць захоўваць мір і згоду на роднай зямлі.
"Няхай Велікодны цуд будзе для Вас невычэрпнай крыніцай радасці. Жадаю добрага здароўя і Божага благаславення ў служэнні на карысць Каталіцкага Касцёла і нашай краіны", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.