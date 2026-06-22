Падзяка Прэзідэнта Беларусі аб'яўлена выкладчыкам, студэнтам і курсантам ВНУ
Падзяка Прэзідэнта Беларусі аб'яўлена выкладчыкам, студэнтам і курсантам вышэйшых навучальных устаноў краіны. Адпаведнае распараджэнне Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка падпісаў 22 чэрвеня.
За плённую навукова-педагагічную дзейнасць, значны асабісты ўклад у падрыхтоўку высокакваліфікаваных спецыялістаў і развіццё творчых здольнасцей таленавітай моладзі Падзякі ўдастоены сем педагогаў: начальнік кафедры тактыкі і ўзбраення радыётэхнічных войскаў факультэта проціпаветранай абароны Ваеннай акадэміі Павел Байкачоў, старшы выкладчык кафедры тэарэтычнай і прыкладной лінгвістыкі факультэта замежных моў Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А.Куляшова Сяргей Зубрый, дэкан інжынерна-эканамічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі Вольга Лаўрова, прафесар кафедры акушэрства і гінекалогіі з курсам факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Гомельскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта Юлія Лызікава, намеснік дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце факультэта грамадзянскай авіяцыі Беларускай дзяржаўнай акадэміі авіяцыі Ганна Мацкевіч, прафесар кафедры біялогіі Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны Андрэй Цурыкаў і дацэнт кафедры статыстыкі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта Яўгенія Шарылава.
Падзяка Прэзідэнта аб'яўлена таксама групе студэнтаў і курсантаў, якія прадстаўляюць розныя ВНУ Беларусі, за выдатныя поспехі ў вучобе і актыўную грамадскую дзейнасць. У ліку 16 чалавек, удастоеных узнагароды, - студэнтка чацвёртага курса факультэта эканомікі і фінансаў Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта Ксенія Арцёмчык, студэнтка чацвёртага курса факультэта прадпрымальніцтва і кіравання Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта Дзіяна Гарачка, студэнт чацвёртага курса гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Арцём Палаш, студэнт чацвёртага курса факультэта камп'ютарных навук і электронікі Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ефрасінні Полацкай Уладзіслаў Прозараў і карсант чацвёртага курса факультэта падрыхтоўкі афіцэрскіх кадраў Інстытута пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь Марыя Шыдлоўская.