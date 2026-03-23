Падпісаны Указ аб правядзенні экстракарпаральнага апладнення

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 23 сакавіка падпісаў Указ № 100 "Аб правядзенні экстракарпаральнага апладнення". Дакумент прыняты ў мэтах развіцця дзеючай праграмы дзяржаўнай падтрымкі па ЭКА і прадугледжвае пашырэнне даступнасці дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогій для жанчын, якія жадаюць стаць маці.

Дзякуючы дзеючай праграме ЭКА ў Беларусі нарадзіліся 2528 дзяцей, што даказала яе эфектыўнасць і запатрабаванасць. Дзяржавай на гэтыя мэты накіравана каля 28 млн рублёў.

Указам прадугледжваецца правядзенне дзвюх бясплатных спроб ЭКА замест адной. Скарыстацца імі змогуць не толькі замужнія жанчыны, але і тыя, хто не знаходзіцца ў шлюбе. Прадастаўляць дзве спробы будуць пры выкананні некалькіх умоў. У іх ліку - узрост жанчыны, які не перавышае 40 гадоў, а таксама наяўнасць медыцынскіх паказанняў пры адсутнасці проціпаказанняў да правядзення гэтай працэдуры.

У выпадку, калі першая прадастаўленая бясплатна спроба ЭКА была паспяховай і цяжарнасць завяршылася нараджэннем дзіцяці, за жанчынай захоўваецца права на другую працэдуру ЭКА на бюджэтнай аснове да дасягнення ёю ўзросту 49 гадоў.

Выкананне ЭКА, як і раней, будзе праводзіцца ў дзяржаўных установах аховы здароўя, пералік якіх вызначаецца Саветам Міністраў.

Асноўныя палажэнні Указа ўступаюць у сілу праз тры месяцы пасля яго афіцыйнага апублікавання.

Прыняцце дакумента дасць магчымасць павысіць дзяржаўную сацыяльную падтрымку беларускіх жанчын, прадаставіць ім дадатковыя магчымасці ў галіне аховы рэпрадуктыўнага здароўя.