Падпісаны Указ аб дадатковых мерах па абароне работнікаў ад нявыплат па дагаворах падраду
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 12 лютага падпісаў Указ № 45 "Аб забеспячэнні выплаты заработнай платы і ўзнагарод".
У адпаведнасці з дакументам Дэпартамент дзяржаўнай інспекцыі працы надзяляецца правам вынясення абавязковых для выканання патрабаванняў аб устараненні парушэнняў заканадаўства пры выяўленні фактаў нявыплаты (няпоўнай выплаты) ва ўстаноўлены тэрмін не толькі заработнай платы, але і ўзнагарод па грамадзянска-прававых дагаворах.
Пры невыкананні суб'ектамі гаспадарання гэтых патрабаванняў спагнанне такіх выплат ажыццяўляецца ў пазасудовым парадку. Дэпартамент дзяржінспекцыі працы падае ў органы прымусовага выканання прадстаўленне аб узбуджэнні выканаўчага вядзення па справе ў інтарэсах грамадзяніна.
Акрамя таго, для павышэння сацыяльнай абароненасці работнікаў Указам павялічваецца памер нечарговых плацяжоў, што ўтрымліваюцца з наймальнікаў у лік пагашэння завінавачанасці па выплаце заработнай платы, - з 1,5 да 3 бюджэтаў пражытачнага мінімуму.