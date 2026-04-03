Адобраны папраўкі ў дагавор з Расіяй аб агульных прынцыпах падаткаабкладання па ўскосных падатках

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 3 красавіка падпісаў Указ № 110, якім адобрыў у якасці асновы для правядзення перагавораў праект пратакола аб унясенні змяненняў у Дагавор паміж Беларуссю і Расіяй аб агульных прынцыпах падаткаабкладання па ўскосных падатках ад 3 кастрычніка 2022 года.

Праектам пратакола прадугледжваецца актуалізацыя палажэнняў названага дагавора з улікам змяненняў беларускага і расійскага падатковага заканадаўства, а таксама прынятых ільгот па ўскосных падатках.

На правядзенне перагавораў па праекце міжнароднага дагавора і яго падпісанне ўпаўнаважана Міністэрства фінансаў.