Мінск ратыфікаваў пагадненне СНД па абмене інфармацыяй паміж органамі прымусовага выканання
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў Закон "Аб ратыфікацыі Пагаднення аб супрацоўніцтве па абмене інфармацыяй пры ажыццяўленні прымусовага выканання судовых актаў, актаў іншых упаўнаважаных органаў і службовых асоб".
Гэты міжнародны дакумент замацоўвае парадак абмену інфармацыяй паміж органамі прымусовага выканання дзяржаў - удзельніц СНД, а таксама яе аб'ём. Размова ідзе аб выканаўчых вядзеннях, маёмасным становішчы і месцы работы даўжніка, месцазнаходжанні яго маёмасці, а таксама аб іншай інфармацыі.
Рэалізацыя пагаднення будзе садзейнічаць паглыбленню супрацоўніцтва і павышэнню эфектыўнасці прымусовага выканання.