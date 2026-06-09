Спачуванне Прэзідэнту Філіпін Фердынанду Маркасу-малодшаму
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў спачуванне Прэзідэнту Філіпін Фердынанду Маркасу-малодшаму ў сувязі з чалавечымі ахвярамі ў выніку магутнага землетрасення.
"Народ Рэспублікі Беларусь з глыбокім болем і смуткам успрыняў вестку аб магутным землетрасенні, якое закранула востраў Мінданаа", - гаворыцца ў спачуванні.
Беларускі лідар ад імя суайчыннікаў і сябе асабіста адрасаваў шчырыя спачуванні і словы падтрымкі родным і блізкім загінулых, пажадаў выздараўлення пацярпелым і выказаў надзею на хуткае пераадоленне наступстваў стыхіі.