Аляксандр Лукашэнка прысвоіў генеральскія званні

    Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 22 чэрвеня падпісаў указы аб прысваенні воінскіх, спецыяльнага і персанальнага званняў, а таксама класнага чыну.

    Чарговае воінскае званне генерал-маёра прысвоена палкоўнікам Аляксандру Агейчыку і Дзмітрыю Собалю.

    Палкоўніку юстыцыі Максіму Спрынцыну прысвоена чарговае спецыяльнае званне генерал-маёра юстыцыі.

    Персанальнае званне дзяржаўнага саветніка мытнай службы ІІІ рангу прысвоена начальніку Віцебскай мытні Сяргею Лінкевічу.

    Пракурору Гомельскай вобласці Алегу Аўдзею прысвоены класны чын дзяржаўнага саветніка юстыцыі 3 класа.