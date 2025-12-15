Аляксандр Лукашэнка падпісаў Указ, якім удасканальваецца рэгуляванне мікрафінансавай дзейнасці
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 15 снежня падпісаў Указ № 432, якім удасканальваецца рэгуляванне мікрафінансавай дзейнасці. Адпаведныя змяненні ўнесены ў шэраг дакументаў.
З прыняццем Указа да мікрафінансавай дзейнасці будзе адносіцца прадастаўленне грашовых сродкаў па адным і больш дагаворы мікрапазыкі.
Права ажыццяўляць мікрафінансавую дзейнасць набываюць аператары сотавай сувязі. Размова ідзе аб прадастаўленні спажывецкіх мікрапазык у безнаяўным парадку без залогу ў суме, якая не перавышае 200 базавых велічынь на аднаго пазычальніка на дзень заключэння дагавора.
Камерцыйным мікрафінансавым арганізацыям, якія адпавядаюць крытэрыям Нацыянальнага банка, дазваляецца прадастаўляць спажывецкія мікрапазыкі праз сэрвісы анлайн-запазычання ў безнаяўным парадку без залогу. Пры гэтым сума не павінна перавышаць 200 базавых велічынь на аднаго пазычальніка на дзень заключэння дагавора.
Непаўналетнім ва ўзросце ад 14 да 18 гадоў пры заключэнні дагавораў спажывецкай мікрапазыкі з камерцыйнымі мікрафінансавымі і спецыялізаванымі арганізацыямі неабходна будзе атрымаць пісьмовую згоду аднаго з законных прадстаўнікоў.