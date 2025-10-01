Аляксандр Лукашэнка падпісаў Указ "Аб пенсійным забеспячэнні дзяржаўных грамадзянскіх служачых"
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 1 кастрычніка падпісаў Указ № 350 "Аб пенсійным забеспячэнні дзяржаўных грамадзянскіх служачых".
Дакументам прадугледжваецца адмена з 1 студзеня 2026 года абмежавання на выплату пенсіі за выслугу гадоў працуючым дзяржаўным грамадзянскім служачым, якія дасягнулі пенсійнага ўзросту (аналагічныя абмежаванні былі адменены з 1 студзеня 2025 года на памер працоўных пенсій для працуючых пенсіянераў у адпаведнасці з Указам ад 29 кастрычніка 2024 года № 402).
Гэта рашэнне прынята ў мэтах павышэння зацікаўленасці такіх дзяржслужачых у прадаўжэнні працоўнай дзейнасці і больш эфектыўнага задзейнічання іх прафесійнага патэнцыялу ў эканоміцы краіны.
Указ дасць магчымасць устанавіць аднастайныя падыходы да выплаты пенсій у перыяд работы для ваенных і грамадзянскіх пенсіянераў з ліку дзяржслужачых, што адпавядае адзінай лініі па зняцці абмежаванняў на атрыманне заробленай пенсіі ў поўным аб'ёме.