Аляксандр Лукашэнка адобрыў праекты двух міжнародных дагавораў з Расіяй

    У якасці асновы для правядзення перагавораў адобраны праекты двух міжнародных дагавораў з Расіяй. Адпаведныя ўказы падпісаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.

    Адным з Указаў адабраецца ў якасці асновы для правядзення перагавораў праект дагавора паміж Беларуссю і Расіяй аб абмене статыстычнай інфармацыяй аб знешнім і ўзаемным гандлі.

    На правядзенне перагавораў па праекце дагавора і яго падпісанне ўпаўнаважаны Нацыянальны статыстычны камітэт.

    Акрамя таго, адобраны ў якасці асновы для правядзення перагавораў праект пагаднення паміж Беларуссю і Расіяй аб асобных пытаннях выканання выканаўчых дакументаў, спагнаннікамі па якіх з'яўляюцца дзяржаўныя органы і бюджэтныя арганізацыі Беларусі.

    На правядзенне перагавораў па праекце пагаднення і яго падпісанне ўпаўнаважана Міністэрства юстыцыі.

