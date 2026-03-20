Аляксандр Лукашэнка адобрыў праекты двух міжнародных дагавораў з Расіяй
У якасці асновы для правядзення перагавораў адобраны праекты двух міжнародных дагавораў з Расіяй. Адпаведныя ўказы падпісаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.
Адным з Указаў адабраецца ў якасці асновы для правядзення перагавораў праект дагавора паміж Беларуссю і Расіяй аб абмене статыстычнай інфармацыяй аб знешнім і ўзаемным гандлі.
На правядзенне перагавораў па праекце дагавора і яго падпісанне ўпаўнаважаны Нацыянальны статыстычны камітэт.
Акрамя таго, адобраны ў якасці асновы для правядзення перагавораў праект пагаднення паміж Беларуссю і Расіяй аб асобных пытаннях выканання выканаўчых дакументаў, спагнаннікамі па якіх з'яўляюцца дзяржаўныя органы і бюджэтныя арганізацыі Беларусі.
На правядзенне перагавораў па праекце пагаднення і яго падпісанне ўпаўнаважана Міністэрства юстыцыі.