Аляксандр Лукашэнка адобрыў праект пагаднення па бязвізе з Тайландам

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 16 сакавіка падпісаў Указ № 89 "Аб праекце міжнароднага дагавора". Дакументам адабраецца ў якасці асновы для правядзення перагавораў праект пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Каралеўства Тайланд аб узаемнай адмене візавых патрабаванняў для ўладальнікаў звычайных пашпартоў.

Спрашчэнне ўзаемных паездак грамадзян з'яўляецца важным інструментам паглыблення сувязей і стымулявання далейшага развіцця двухбаковых адносін. У сувязі з гэтым распрацаваны праект пагаднення, у адпаведнасці з якім грамадзяне Беларусі і Тайланда - уладальнікі звычайных пашпартоў - змогуць без віз уязджаць, рухацца транзітам і знаходзіцца на тэрыторыі дзяржавы другога боку на працягу 30 дзён з даты ўезду. Пры гэтым агульная працягласць знаходжання не павінна перавышаць 90 дзён на працягу 365 дзён.

Кожны бок мае права адмовіць ва ўездзе або скараціць тэрмін знаходжання на сваёй тэрыторыі любым асобам у інтарэсах нацыянальнай бяспекі, грамадскага парадку і здароўя насельніцтва.

На правядзенне перагавораў па праекце міжнароднага дагавора і яго падпісанне ўпаўнаважана Міністэрства замежных спраў.