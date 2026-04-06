Адобраны папраўкі ў Дагавор аб адказнасці за парушэнні мытнага заканадаўства Мытнага саюза

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 6 красавіка падпісаў Указ № 111, якім адобрыў у якасці асновы для правядзення перагавораў праект пратакола аб унясенні змяненняў у Дагавор аб асаблівасцях крымінальнай і адміністрацыйнай адказнасці за парушэнні мытнага заканадаўства Мытнага саюза і дзяржаў - членаў гэтага саюза ад 5 ліпеня 2010 года.

На правядзенне перагавораў па праекце пратакола ўпаўнаважаны Дзяржаўны мытны камітэт.