Заседание Совета Министров под руководством Президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 марта в Доме Правительства провел заседание Совета Министров.

"В середине прошлого года мы договорились, что оценим вместе работу экономики по его итогам на заседании Совета Министров в формате конституционных полномочий Президента - известно, каких. Мы прожили с вами непростой 2022 год. Нас, как известно, пытались давить по всем направлениям. Под удар попали ключевые экспортные отрасли, 40% наших традиционных рынков сбыта, транспортно-логистические коридоры, система банковских расчетов", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что это не просто желание парализовать белорусскую экономику, а планомерная попытка лишить обычных людей средств к существованию. "Как итог - вызвать социальный взрыв, который поставил бы вопрос о том, останется ли на политической карте мира такое государство, как наше. Как и прежде, со всей ответственностью заявляю: останется. И будет только крепче. Ни экономически, ни политически никому не удастся нас сломить, как и не удавалось до сих пор", - заявил белорусский лидер.

В такой непростой ситуации главной задачей для Премьер-министра, Правительства и всей вертикали власти, напомнил Президент, было обеспечить эффективную работу экономики, стабильность социально-трудовой сферы и поддерживать уровень благосостояния населения.

"Все зиждется на экономике. Всякая безопасность, борьба с беспилотниками, бандитами, террористами - все в экономике. Будет экономика - все остальное мы решим. На протяжении года мы не раз проводили совещания, вырабатывали упреждающие и компенсирующие меры, оценивали их действенность, находили окна возможностей. Таким образом получили колоссальный опыт развития даже в таких беспрецедентных условиях. Поэтому можно с уверенностью говорить, что экзамен на экономическую устойчивость мы в целом выдержали", - сказал Александр Лукашенко.

Во время заседания Александр Лукашенко остановился на отдельных, наиболее критичных моментах, требующих особого внимания. По его поручению экспертные группы, которые координировали помощники Президента в областях, в январе провели повторный мониторинг работы экономики в регионах.

"С первой проверки и конкретизации задач прошло примерно полгода - достаточный срок, чтобы делать выводы. И я вижу, что ситуация по сравнению с летней улучшилась, пусть и не намного. Но при этом полноценной антисанкционной перестройки, к сожалению, еще не произошло. Пока одни руководители ищут и находят возможности эффективно работать, другие заняли откровенно выжидательную позицию в надежде на лучшие времена. А третьи вообще решили, что их хата с краю, и уповают исключительно на помощь государства. Я очень рад, что таких совсем немного", - отметил Александр Лукашенко.

В августе 2022 года Глава государства в очередной раз поставил перед Правительством задачу восстанавливать объемы инвестиций с приоритетом создания импортозамещающих производств, ориентированных на экспорт, работающих на местном сырье. "Тем не менее, по докладам я вижу, что новых предприятий практически нет. А ведь инвестиции, в особенности в регионах, - это развитие населенного пункта, рабочие места, достойные зарплаты. То, что касается каждого и дает ему уверенность в завтрашнем дне", - подчеркнул Президент.

Правительство директивно назначило объекты и ответственных, чтобы в каждом районе начать реализацию хотя бы одного такого инвестпроекта. Целевой план уже утвердили, и Александр Лукашенко попросил доложить, как он с бумаги воплощается в жизнь. "Какова ожидаемая, а может, уже где-то и реальная эффективность от ваших проектов и идей? Через два с половиной года предстоит отчитываться перед народом за выполнение пятилетней программы. Если ее сорвать, ни одному простому труженику не нужны будут оправдания о непростых временах и драконовских санкциях. Как я часто говорю, не война же идет на территории Беларуси. Поэтому для Правительства увеличение количества рабочих мест, доходов населения должно стать ключевым маркером при реализации целей, поставленных на этот год", - поставил задачу Президент.

В декабре 2022 года в Беларуси начала расти реальная заработная плата, сохранена динамика в начале этого года. "Но ведь это не заслуга качественных изменений в экономике. Это следствие корректировок ценовой политики. Плюс в статистику добавилась выплата традиционных корпоративных бонусов по итогам года. Надо думать, где брать резервы, чтобы рост зарплаты не остановился", - потребовал Глава государства.

"Конечно, особое внимание - борьбе с инфляцией. Цены - вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами (монетарными, регуляторными, административными), но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией, ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие. Беспредела мы допустить просто не можем. Цены должны быть справедливыми", - подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом Глава государства отметил, что не менее важное условие - полноценный ассортимент на прилавках магазинов. "Продукты питания, медикаменты, товары повседневного спроса и для хозяйственно-бытовых нужд - все должно быть в достатке. В приоритете - от отечественного производителя. Поэтому первоочередная задача Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Минсельхозпрода, "Белгоспищепрома", местных органов власти - обеспечить бесперебойные поставки товаров, в том числе продовольственных, на внутренний рынок страны. Все, что мы не потребляем, - пожалуйста, на экспорт. Там зарабатывайте. Проводите работу с подчиненными организациями в части пересмотра и снижения затрат. Наведете здесь порядок - будете успешно работать даже в самом жестком регулировании. И люди нас поймут и будут довольны", - сказал Президент.

Александр Лукашенко потребовал, чтобы все социальные обязательства по повышению уровня жизни населения Беларуси были выполнены безоговорочно. "Это социальный контракт власти с народом, - заявил он. - Приоритетными направлениями для нас были и остаются повышение зарплаты бюджетников и военных, поддержка семей с детьми и пенсионеров. Как, в общем-то, и было в 2022 году, когда на эти цели выделили 32 миллиарда рублей (или на 3 миллиарда больше, чем в 2021-м). Как бы ни было трудно, на это деньги государство должно изыскать".

Президент потребовал уделить повышенное внимание строительной отрасли. По словам Александра Лукашенко, это касается и больших незавершенных объектов, в частности брошенных международными банками, и, конечно же, строительства жилья, в том числе арендного, с возможностью передачи в собственность отдельным категориям граждан при выполнении определенных условий.

"Министр архитектуры отвечает за каждый квадратный метр и объемы строительно-монтажных работ. Контролируйте. Отговорки, как мы пытались, но опять не смогли, больше не пройдут. Все обязательства государства по созданию инфраструктуры в регионах, данные на Всебелорусском народном собрании, заявленные в программе пятилетки, также должны быть выполнены неукоснительно. Ресурсы на это Правительству необходимо изыскивать совместно с Национальным банком. За само строительство инфраструктуры отвечают облисполкомы и Министерство стройархитектуры", - подчеркнул Президент.

"Еще одна важнейшая задача для нашей открытой экономики - рост экспорта. Объективно, нам пока не удалось полноценно компенсировать все потери. Как мне докладывают, на рынки дружественных стран переориентировано порядка 80%. Так что ситуация не драматична. Но. Все, что недобрали в прошлом году, мы должны восполнить в этом, как и обещали", - сказал Александр Лукашенко.

К настоящему времени Беларусь значительно нарастила товарооборот с главным стратегическим партнером - Россией. Увеличены поставки в физических объемах, торговля имеет высокую маржинальность. "Однако и здесь есть нерешенные проблемы. В частности, с прохождением продукции белорусской деревообработки по территории Российской Федерации. А ведь это наш экспорт в третьи страны", - заметил Президент.

На площадке ЕАЭС или по иным каналам, но вопросы логистики должны быть решены максимально оперативно и эффективно, поставил задачу Глава государства. Он подчеркнул, что успешность экспортной стратегии напрямую зависит от налаженной транспортной работы.

"В 2023 году особое внимание следует уделить развитию перевозок через морские порты, продолжить работу по выстраиванию эффективных транспортно-логистических цепочек в восточном направлении. Нам нужны новые маршруты для расширения торговли, необходимо дальнейшее обновление транспортной инфраструктуры, - поставил еще одну задачу перед Правительством Александр Лукашенко. - Совместно с российскими коллегами надо усилить работу по отмене разрешительной системы на все виды автоперевозок грузов и нерегулярных перевозок пассажиров. В течение 2023 года поручаю обеспечить доступ отечественных компаний к выполнению каботажных перевозок на территории России. Все, что нужно было от меня, сделано. Нужно несколько небольших шагов, и эта проблема будет решена".

Глава государства обратил внимание, что среди стран дальней дуги главным стратегическим партнером Беларуси остается Китай. "Китай для нас сегодня - это точка опоры во всем огромном Азиатском регионе", - заявил Александр Лукашенко. - Готовность к сотрудничеству у китайцев колоссальная. По итогам недавнего визита в Пекин заключены почти 40 контрактов на $3,5 млрд. Теперь не упустите время из-за бесконечных проработок и согласований. Читай - волокиты".

В нынешней очень динамичной геополитической обстановке Беларуси нужно действовать быстро, чтобы занять свои ниши на рынках. "Мы должны не только нарастить товарный поток, но и взять технологии, создать у себя передовые производства. Нужно выжать максимум и восстановить активность китайских бизнесменов на нашей территории, увеличить в несколько раз китайские инвестиции. Интерес к Беларуси в Поднебесной огромный", - подчеркнул Президент.

Как отметил Глава государства, в 2022 году на рекордном для Беларуси уровне сложилось поступление валютной выручки на чистой основе. "Его природа очевидна - благоприятная экспортная конъюнктура и, что ожидаемо, застопорившийся импорт оборудования и технологий, - пояснил Президент. - Такой дефицит и отложенный спрос может нам аукнуться в ближайшие годы повышением давления на валютный рынок. Поэтому мы просто обязаны обеспечить себя технологиями".

Мощный урок того, как нивелировать санкционное давление, Беларусь уже получила в сложившейся ситуации, заметил Александр Лукашенко. Президент вновь напомнил свое утверждение, что санкции - это время возможностей, особенно для Беларуси, которая может найти новые рынки. Тем более предложить есть что. Стоит только вспомнить о тех отечественных наработках, изобретениях, технологиях, которые представлены на выставке "Беларусь интеллектуальная" и демонстрируются по всей стране. "Ну так осваивайте их (эти и аналогичные разработки. - Прим.) сейчас, пока рынки свободны", - сказал Глава государства.

Президент считает нынешнюю ситуацию реальным поводом и стимулом для укрупнения и масштабирования небольших производств. "Везде, где замена импортного рациональна, должно создаваться и внедряться свое, белорусское. Но не методом слепого копирования, а с улучшенными характеристиками. Зависимость от западных технологий и комплектующих нужно минимизировать в течение 2-3 лет", - сказал он.

Кроме того, Глава государства поставил задачу максимально ускорить реализацию импортозамещающих проектов с Россией: "Это производства, которые просто критически нужны обеим странам. Особенно микроэлектроника. Россия нуждается в этой продукции. Мне докладывают, что в течение последних месяцев поставки туда отечественной микроэлектроники выросли в несколько раз. Но останавливаться нельзя. Нам необходимо завоевать и удержать на будущее российский рынок. А в перспективе освоить и новые рынки".

"Нефтепереработка, калийная, табачная отрасли пострадали от санкций гораздо больше, чем другие. Цель - восстанавливать объемы производства и искать альтернативные рынки для этой востребованной в мире продукции - остается актуальной и в этом году, - сказал Александр Лукашенко. - В целом по промышленному сектору задачи такие: все несанкционные отрасли должны добавить по 4-5% в производстве и выйти на максимальный уровень загрузки мощностей".

При этом те отрасли, которые сработали хорошо, также должны искать возможности улучшить результат, обратил внимание Президент.

Говоря о перспективах развития сельского хозяйства, Александр Лукашенко расставил акценты для аграриев на этот год.

"Мы получили действительно рекордный урожай и рекордную экспортную выручку. Но в основном за счет растениеводства. В текущем году подтягиваем животноводство. Надо выводить наш аграрный сектор на новый уровень, - обозначил задачу Глава государства. - Условия благоприятные: урожайность хорошая, обеспеченность кормами пусть и не до 100%, но повысили. Хотя, как мне докладывают, в половине районов страны пока не в состоянии остановить сокращение поголовья скота. Соберите все силы в кулак и наведите железную производственную дисциплину. Здесь все зависит только от дисциплины".

Президент также обратил внимание на проблемы со стабилизационными фондами, о которых ему из года в год докладывает КГК: плохие условия хранения, низкое качество продукции, выборки нет. По итогам нынешнего периода хранения Глава государства ожидает доклад о том, как сработали Правительство и губернаторы. "Спрос будет серьезный. Каждый губернатор ответит за каждое сгнившее яблоко", - предупредил Александр Лукашенко.

"Конечно, не будет спроса и выборки, если к середине зимы все завяло и сгнило. Вопрос к губернаторам: кто дает оценку условиям, в которых хранится продукция? - продолжил он. - Но это только одна сторона медали. Как в эту цепочку встроены торговые сети? Мы напрягаем аграриев, чтобы обеспечить население качественными отечественными продуктами по приемлемым ценам, а у торговли даже нет обязательств реализовать то, что выращено на родной земле. Я обращаюсь к губернаторам: возьмитесь за данный вопрос со всей серьезностью".

Аграрный комплекс в целом необходимо выводить на новый уровень, и для этого есть все резервы, подчеркнул Президент.

Он также затронул тему проведения мелиорации, отметив, что нужно делать это активнее и в полной мере вовлекать в сельхозоборот эти земли, поддерживать их в надлежащем состоянии. Глава государства напомнил, что утверждены объемы мелиоративных работ и они профинансированы, а осенью состоялся республиканский семинар по данной тематике. "Все там разложили по полочкам - бери и делай. И не дай бог, эти угодья у кого-то опять превратятся в болота или зарастут. Председатели исполкомов ответят лично", - предупредил белорусский лидер.

Напомнив о приближающейся посевной кампании, Президент поставил задачу провести ее безукоризненно, на самом высоком уровне. "Ведь продовольствие сейчас - это золотая жила. Цены сумасшедшие, таких никогда не было и, возможно, не будет. Поэтому уже сегодня думайте, где будем хранить", - заметил он.

Отдельно Глава государства обратился к Министерству иностранных дел: "Непрерывно доводите до делового сообщества в каждой стране пребывания дипмиссий позицию, что Беларусь - открытый, честный и миролюбивый партнер. Серьезные бизнесмены в отличие от многих западных политиков умны и прагматичны. Они готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и даже сейчас ищут возможности для восстановления старых бизнес-связей и создания новых. Министерству иностранных дел надо неформально подходить к решению вопросов в данной ситуации. Ручеек, который вы восстановите или установите, выльется в итоге в огромную реку".

При этом не стоит ограничиваться откровенно враждебными для Беларуси США и Европой, хотя и эти рынки нельзя сбрасывать со счетов, подчеркнул Александр Лукашенко. "Африка, Латинская Америка, Азия - наши торговые интересы, наш новый потенциал там, - заявил белорусский лидер. - Вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, усиление взаимодействия со странами АСЕАН уже открыло Беларуси двери на наиболее быстро растущие и самые перспективные рынки".

Евразийский экономический союз должен увеличивать свое значение как один из значимых центров регионального взаимодействия, убежден Президент. "Хотя разговоры о работе по устранению существующих барьеров и ограничений, коллективном реагировании на западные санкции уже набили оскомину, но актуальности не теряют. Над каждой позицией надо работать. Причем максимально оперативно", - поставил задачу Глава государства.

Президент сделал акцент на скорости принятия экономических решений, имеющей важное значение для любой отрасли экономики. "Как показал мониторинг по регионам, предприятиям жизненно необходима возможность самим принимать решения. Зарегламентированные условия, в которых они сегодня работают, тормозят весь процесс. А мы, если хотим развиваться и дальше, должны работать в условиях экономической мобилизации, - подчеркнул Президент. - Поэтому максимально упростите все процедуры - от закупок до выдачи сертификатов готовой продукции".

Александр Лукашенко поручил Администрации Президента проработать и до 1 мая внести предложения по раскрепощению регионов и предприятий. "Пусть губернаторы (максимум - губернаторы) принимают все решения, не надо тащить их (эти решения. - Прим.) наверх, на Президента", - сказал он.

При этом особое внимание Глава государства обратил на необходимость снижать долю убыточных предприятий в госсекторе. "Есть прибыль - значит, предприятие работает нормально. Поэтому рентабельность и рост прибыли должны стать главными критериями для оценки эффективности работы руководителя любого уровня", - сделал акцент Президент.

"Особое внимание надо уделять дисциплине расчетов. Я уже не раз подчеркивал: не будет порядка с долгами - не будет нормального функционирования экономики. А воз и ныне там. Причем самые большие проблемы - как раз у аграрного сектора, которому государство оказывает колоссальную поддержку", - добавил белорусский лидер.

Глава государства обратил внимание, что по результатам мониторинга предприятия, особенно в регионах, критикуют работу банковской системы. Основных претензий две. Первая - недостаточная помощь банков в поиске маршрутов платежей (хромает даже консультационная поддержка). Вторая - затянутые сроки рассмотрения кредитных заявок. "При этом зачастую банки даже не утруждают себя информированием соискателя о результате", - заметил Александр Лукашенко.

"Я предупреждаю Вас, Павел Владимирович (Каллаур, Председатель правления Национального банка. - Прим.). У нас банковская система - как будто государство в государстве. Я в который раз об этом говорю. Этого быть не должно", - продолжил белорусский лидер.

Задачу перед банковским сектором Президент поставил предельно простую и ясную: создать единый центр содействия предприятиям в прохождении платежей.

"Где это рационально, внимательно надо пересмотреть процедуру финансирования. Предприятия не могут ждать неделями и месяцами, пока их заявку одобрят или завернут, - обратил внимание Глава государства. - Банковская система должна генерировать оптимальные по срокам и стоимости ресурсы для удовлетворения спроса на кредиты".

"Каждый наш шаг сегодня должен быть выверен и просчитан. Все должны видеть перспективу и действовать стратегически. Тогда наступивший 2023 год станет еще одним шагом нашего развития. Что-то упустим сейчас - потом будет трудно наверстать, невозможно", - подытожил данную тему Александр Лукашенко.

"Прошлый год, если его оценивать с учетом сложностей и трудностей, слава богу, прошли. Не буду говорить, хорошо мы сработали или плохо сработали - прошли. Терпимо, - отметил Президент. - Мы голову в руку взяли, понимаем, каким путем идти, видим, что надо делать. Поэтому этот год, я всех вас, членов Правительства, предупреждаю - за экономику. Вы должны экономику сделать, чего бы это нам ни стоило. Каждый в своей сфере, на своем месте. Все это должны понимать и из этого исходить".

Заседание Совета Министров под руководством Главы государства продолжалось почти четыре часа. После объемного вступительного слова Главы государства, в котором он высказался по наиболее злободневным темам, состоялся фундаментальный разговор о перспективах социально-экономического развития. Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что экономика является основой всего, включая вопросы безопасности государства.

В 2023 году надо не просто компенсировать снижение ВВП прошлого года, но и перейти к росту. Такую задачу на заседании поставил Александр Лукашенко.

С докладом выступила Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. Она проинформировала о работе экономики в 2022 году и итоговых показателях, а также поделилась статисткой по актуальной проблематике.

Реагируя на ее выступление, Глава государства отметил, что снижение ВВП примерно на 4% - это много. "Если бы это был 1-1,2% - и политически, и со всех сторон это было бы более-менее. 4% - это вы просто неправильно поняли то, что я вам говорил: вы с Национальным банком остановились в конце третьего квартала - четвертом. Надо в этом году это все восстанавливать и превосходить, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Не забывайте (на это мы обратим в этом году особое внимание): в целом, вроде, где-то хорошо, а сколько предприятий, сколько тысяч людей работают неважно? Температура по госпиталю неплохая, а сколько там, в "подвале", людей с низкими показателями мы имеем в экономике? Поэтому спрятаться за общие, средние цифры не получится".

Президент также обратил внимание на переполненность складов произведенной техникой: "Министры, руководители предприятий убеждают, что "мы вот тут, как обычно, в начале года запас создаем" и прочее. Этот запас - это вымывание оборотных средств. Это омертвленные деньги на складе. И потом, что значит запас? Мы же к уровню прошлого года и прошлых лет считаем. И в динамике это рост. Зачем этот рост? Оправдания быть не может".

Кроме того, Александр Лукашенко напомнил об ответственности за падеж скота: "Ребята, мужики, губернаторы, это вам тяжело обойдется. Никто вас уговаривать больше не будет. Рядом или впереди будет министр стоять. Он у нас доктор, ветврач. Вы головой ответите вместе с губернаторами", - заявил Глава государства.

Раскритиковал Глава государства и работу по выборке кредитов, отметив, что деньги под проекты выделить готовы, но как таковых проектов не предлагается. "Я это увидел по России. Все, с Президентом договорились, деньги выделяем. А когда россияне говорят: белорусы, дайте нам проекты, полтора миллиарда долларов, дайте нам проекты - так телепались несколько месяцев, и то под полтора миллиарда проектов не набрали", - заметил Президент.

Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов на заседании проанализировал выполнение задач по социально-экономическому развитию и поручений Главы государства. По его словам, по отдельным направлениям имеется ряд недоработок.

"Главное - это результат. Надо понимать (и это цель нашей сегодняшней встречи), что по итогам этого года будет уже такой спрос, что дальше некуда. Там уже не приукрасишь", - предупредил Александр Лукашенко участников заседания.

Президент отметил, что недорабатывают деревообработка, легкая промышленность. В числе других тем особое внимание было уделено ситуации в нефтехимии, АПК, подготовке техники к весенним полевым работам. Александр Лукашенко еще раз напомнил о своем требовании по организации ремонта техники. "Нет самортизированной техники. Она должна быть восстановлена", - подчеркнул он.

Как доложили Главе государства, соответствующая работа ведется и в настоящее время практически вся техника по стране готова к работам. Однако это не исключает тот факт, что в ряде сельхозорганизаций в этом плане еще могут быть серьезные недоработки. Александр Лукашенко поручил КГК в начале апреля проехать по стране и дать объективную оценку фактическим результатам.

Премьер-министр Роман Головченко на заседании Совета Министров назвал три ключевые задачи 2023 года для выполнения установленных параметров экономического развития. "Считаем, что в этом году для решения задач социально-экономического развития следует исходить из тех же задач, которые Президент поставил в Послании белорусскому народу 2022 года. Напомню, что это были две ключевые задачи. Первая - обеспечить устойчивую работу предприятий. Второе - сделать все, чтобы простой человек не ощутил на себе негативных последствий внешнего давления", - отметил Роман Головченко.

По его словам, в 2023 году предстоит решить три ключевые задачи для выполнения установленных параметров экономического развития. "Первая - устойчивая работа реального сектора экономики. Вторая - проактивная инвестиционная политика государства. Третья - решение наиболее важных вопросов, которые волнуют население: доходы, ЖКХ, дороги, здравоохранение и так далее", - дополнил Премьер.

По его словам, в работе реального сектора сохраняется оправдавший себя мобилизационный подход 2022 года. "Итоги января свидетельствуют, что ключевые отрасли экономики адаптировались к сложившимся условиям. Минпром сработал на уровне 104,9%, "Беллегпром" - 105,5%, "Белнефтехим" - 102,5%, "Белгоспищепром" - 124,9%. По оперативным данным, индекс физического объема промпроизводства за два месяца увеличился еще на 2,3 процентного пункта и составил 98,2%. В целом по январю снижение ВВП технически обусловлено высокой базой (января. - Прим.) 2022 года по отдельным отраслям. Такая же тенденция будет наблюдаться по результатам февраля. В марте выйдем на темпы выше 100%", - сказал Роман Головченко.

При этом Президент обратил внимание Правительства, что следует ориентироваться в том числе и на высокую базу прошлых периодов, а не на то, что потеряли в 2022 году. "Нам надо добавлять, да еще и как добавлять", - отметил Глава государства.

Правительство работает в реальных условиях и знает, чем живет сегодня каждое предприятие, заверил Премьер-министр.

"Год только начался. Первый квартал мы будем видеть в апреле. Поэтому, посмотрим, пройдет первый квартал, доложите", - сказал Президент.

Отдельно Роман Головченко доложил о реализации инвестпроектов в регионах. Здесь главные требования - окупаемость и возвратность ресурсов. Весь прошлый год Правительство отрабатывало поручение Президента о реализации в текущей пятилетке в каждом районе как минимум одного инвестпроекта. Каждый район мог самостоятельно разработать и внести проект для реализации на своей территории.

Блок поручений Александра Лукашенко касался вопросов социальной сферы. "Я хочу ваше внимание обратить на социальную составляющую. Вот, говорят, здравоохранение, школы мы тут построим и так далее. Знаете, у нас нет какой-то критической ситуации в здравоохранении и в образовании", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что подобных социальных объектов в стране уже достаточно построено, и надо в основном завершить те, что начаты. Но самое главное - везде навести должный порядок. Один из примеров - недостатки в работе учреждений здравоохранения, которые выявляются созданной недавно межведомственной рабочей группой. "Бардак там серьезный в здравоохранении. Я хотел бы, чтобы Министр в этом плане работал с той группой, которая сейчас колесит по всей стране", - заявил белорусский лидер.

"Хватит этих больниц. Надо в этих порядок навести. Начали где-то строить (в Гродно или еще) - давайте закончим и не будем лезть в новые стройки. Тем более по школам", - сказал Президент.

Премьер-министр Роман Головченко доложил, что соответствующие поручения Главы государства уже реализуются на практике: "То, что есть, надо обязательно достраивать. Да, есть исключительные случаи по детским садам. Вот 12 детских садов было построено в прошлом году. Это действительно большие микрорайоны в крупных городах. Но ваше требование нам понятно. Это абсолютно реалистично сделать".

Президент в этой связи обратил внимание, что строить и развивать школы в населенных пунктах ниже агрогородков не стоит. Гораздо целесообразнее организовать подвоз детей из небольших окрестных деревень в учреждение образования в агрогородке, где в полной мере будет обеспечена вся необходимая образовательная база. "Один учитель на уроке вел математику, физику и так далее для разных классов. Что это за преподавание? Чему мы детей научим? Поэтому детей лучше подвозить. Собирать в автобус и подвозить по определенным маршрутам. Там и детский сад, там и школа. Не тратить деньги", - сказал Глава государства.

Еще одно требование Президента - навести порядок с больницами, и не только в вопросе ремонта, обслуживания, но и с кадрами. Александр Лукашенко в этом плане обратил внимание на возможности целевой подготовки специалистов и необходимость принятия дополнительных мер, чтобы закреплять эти кадры на рабочих местах в регионах.

Подводя итоги дискуссии по социальной тематике, Глава государства обратился к Председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой и поставил задачу серьезным образом оценить состояние дел в этой сфере. "Вы знаете эту сферу. Надо нам эту социалку и то, что в нее входит, серьезно посмотреть, объективно. Не само правительство оценить должно, а создать группу людей", - сказал белорусский лидер.

Естественно, региональное развитие невозможно без поддержания необходимой инфраструктуры, в том числе дорог. "Для нас сейчас архиважная задача - это дороги. Все на автомобилях. Где-то там по ЖКХ какие-то вопросы надо порешать. Вице-премьер мне докладывал: он взял на вооружение в каждой деревне бетонировать дорогу. Не асфальт, а бетон. Потому что ее покромсают (в случае с асфальтовым покрытием. - Прим.), а бетон будет лежать. И вообще мы договорились больше цемента использовать на это. Но не выполняется же", - обратил внимание Глава государства.

Как и в случае со школами, Александр Лукашенко требует хозяйского подхода, с учетом тенденций в развитии регионов: "Надо делать там, где прежде всего надо. Если там какая-то деревенька, где два человека, - надо шлифануть эту дорогу. И не надо там бетон выкладывать. В агрогородках, районных центрах где-то эти дороги - там, где очень надо и где завтра будут жить люди. Только такой должен быть, хозяйский подход".

Что касается жилья, Александр Лукашенко в очередной раз подтвердил, что государство в первую очередь поддержит семьи военных и многодетных. "По пять, по трое, четверо детей - давайте им построим жилье. Они же главную проблему для нас решают. Поэтому да, надо строить жилье и не переборщить, чтобы люди и свои деньги вкладывали. Обязательно надо не переборщить здесь, - сказал он. - А то опять все будут сидеть и ждать: "Я в очереди стала в исполкоме - мне дадут дешевые кредиты построить хату". Нет. Это тем людям, которые не имеют права вообще бизнесом заниматься и зарабатывать где-то деньги. Это прежде всего военные. Мы же их лишили всего: идите, служите. Так дайте им хоть квартиру. И это не такие огромные деньги. За полтора - два года мы решим для военных проблему. Хорошо. Так и спросить с них тогда можно".

Глава государства обратил особое внимание на рациональное использование финансовых ресурсов: "Надо экономить деньги. Я не первый год работаю и у меня в этом плане интуиция и чутье".

Президент убежден, что нельзя самоуспокаиваться на фоне того, что страна в целом неплохо справляется с санкционными вызовами. "Самое страшное - успокоиться… Нельзя успокаиваться", - сказал он.

"Я вас просил - вы мне дайте экономику. Правительство, губернаторов, председателей, всю вертикаль - дайте экономику, - отметил Александр Лукашенко. - Все остальные вопросы мы решим. Поэтому мобилизовывайтесь все и продолжайте делать то, что мы делали в прошлом году, когда нас оглушили этими санкциями".

Глава государства подчеркнул, что каждый должен на своем месте работать максимально эффективно. "Знаем, куда идти. Но надо шлифовать, - заявил белорусский лидер. - Мы справимся с этой обстановкой".

При этом Президент подчеркнул, что нужно рационально расходовать средства в системах тех или иных министерств и ведомств. В качестве одного из примеров Александр Лукашенко упомянул наличие большого количества организаций по повышению квалификации, которые существуют при ведомствах, в то время как соответствующую работу зачастую было бы рациональнее организовать на базе основных действующих вузов.

"Если мы хотим повысить какую-то квалификацию, ну давайте на базе действующих университетов это делать. Зачем отдельно создавать структуры и их финансировать? Очнитесь наконец и посмотрите, куда вы тратите деньги. Конечно, у вас не хватит ни учителей, ни врачей потому, что они черт знает на что отвлечены", - заметил белорусский лидер.

Блок социальных вопросов обсуждался во время доклада Заместителя Премьер-министра Игоря Петришенко. Разговор шел о работе учреждений сферы образования, здравоохранения, культуры. В качестве примера рассматривался институт повышения квалификации Министерства труда и социальной защиты. Президент спросил руководителя министерства Ирину Костевич, насколько обоснованно и необходимо наличие отдельного такого института. "Отрасль - 40 тысяч человек, она многоплановая и многопрофильная, - ответила Министр. - В год мы повышаем квалификацию работников по всем направлениям от 1,5 тыс. до 1,8 тыс. человек". Это, например, специалисты по социальной работе, по реабилитации, которые осваивают новые подходы в социальной реабилитации.

"Дело в самой сути, в системе: если реабилитация, то в реабилитационном центре (провести занятия по повышению квалификации. - Прим.). А чего преподавателя звать в министерство на 5-й этаж. Отвези туда, где реабилитацию проводят", - привел пример Глава государства.

"Лишних денег нет. Ладно у тебя - 60 (численность работников института при Минтруда. - Прим.). Но это же у каждого Министра эти университеты-институты", - заметил Президент.

Как пояснил по этой теме Председатель КГК Василий Герасимов, зачастую работа, которая должна осуществляться министерствами, перекладывается на эти институты. "Тем самым численность, которую мы определяем по госаппарату, раздута за счет этих непонятных структур, которые рядом", - обозначил проблему глава ведомства.

Александр Лукашенко, выслушав аргументы за и против, поручил до конца года разобраться с вопросом подобного рода институтов во всех отраслях. "Надо уплотняться", - подытожил Глава государства.

В целом он потребовал наводить порядок в каждом вопросе, и это касается всех ведомств, в том числе силовых структур.

"Мы должны все привести в идеальное состояние", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Контроль цен в Беларуси не подразумевает плановую экономику, как в Советском Союзе, отметил Глава государства.

"Что касается контроля цен. Не мы должны командовать. Вот первый шаг сделали, по голове надавали (ответственным за ценообразование. - Прим.) - поняли политику государства: справедливые цены. А дальше они сами должны по вашим правилам, которые вы выработали, устанавливать цены. Мы не отрегулируем им цены. Нет плановой экономики, как в Советском Союзе", - заявил Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что необходимо доводить определенную планку, находить оптимальный вариант, чтобы, с одной стороны, не завышались цены, а с другой - не создать дефицита товаров. "Надо видеть точный прогноз, а не видишь - тогда будем ждать по факту", - сказал Президент.

Он считает правильным, если сами производители и торговля будут устанавливать цены. Но при этом должна быть та самая планка, установленная планка, установленная правилами государственного регулятора, которую нельзя перешагнуть. "Поэтому надо именно к этому прийти. А так они прибегут и скажут: "Вы нам ограничили!" А мы же каждому себестоимость не посчитаем. Мы же понимаем как экономисты, что все не посчитаешь. Поэтому должен быть порядок какой-то, чтобы они понимали", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что в вопросе ценообразования он жестко требовал навести порядок, вплоть до уголовной ответственности. Он также отметил, что не должно быть перекосов в социальном плане и сверхдоходов в торговле, когда месячные зарплаты доходят до нескольких десятков тысяч долларов: "Это что, нормально? Что, легче в Правительстве, чем ему, работать? Нет. В семь раз сложнее. Но у вас зарплата в 10 раз меньше. А то и больше, чем в 10 раз. Но разве это справедливо? И люди же это видят. И думают: "А куда Президент смотрит?"

"Поэтому не надо отступать. Но надо вырабатывать нормальные методы, которые сработают", - резюмировал Глава государства.

Председатель правления Национального банка Павел Каллаур на заседании Совета Министров, характеризуя макроэкономическую ситуацию в 2022 году, отметил, что она потребовала смещения акцентов и принятия всесторонних мер по адаптации национальной экономики к изменениям операционной среды. "Денежно-кредитная политика была ориентирована на поддержание экономической активности. В текущем году выработанные совместно с правительством подходы сохранятся. Наряду с обеспечением ценовой и финансовой стабильности, оказанием ресурсной поддержки экономики и сопровождением внешнеторговой деятельности останутся приоритетными задачами на текущий год. Это позволит, не нарушая макроэкономической сбалансированности, сформировать необходимые условия для экономического развития страны и повышения качества жизни наших граждан", - отметил он.

Павел Каллаур рассчитывает, что процентная ставка по новым рыночным кредитам юридическим лицам в национальной валюте на конец года не превысит 10% годовых.

"Павел Владимирович, нам надо 8-8,5%, - обратился Президент к руководителю Нацбанка. - Вот это будет обязательство! Это как раз укладывается - не более же 10%".

Павел Каллаур также пояснил, что есть программы льготного кредитования с более низкой, чем рыночная, кредитной ставкой.

Речь также шла о том, чтобы банковская система по возможности обеспечивала более долгие сроки кредитования для предприятий, чтобы они могли активнее инвестировать в свое развитие.

Президент на заседании Совета Министров также подробно расспросил о ситуации в подведомственных отраслях профильных вице-премьеров, в том числе Петра Пархомчика и Леонида Зайца, отвечающих за промышленность и сельское хозяйство.

Одной из тем, которая обсуждалась с участием вице-премьера Петра Пархомчика, стала работа промышленности и некоторый рост складских запасов на отдельных предприятиях. "Я не вижу пока критической озабоченности по запасам. Тем более по итогам января мы провели очень серьезное совещание с присутствием всех отраслевых министров и руководителей предприятий, которые допустили такую динамику", - объяснил вице-премьер.

Он отметил, что в некоторых случаях наличие складских запасов зависит от сезонности, чтобы создать необходимую ассортиментную базу для удовлетворения сезонного спроса.

Если же говорить о работе отрасли в целом, то за январь этого года темп роста индекса промышленного производства - 104,9%, февраль - 108%, проинформировал Петр Пархомчик.

"Посмотрим, как сработаешь, тебя учить нечего - вчерашний директор, да еще и Министр промышленности (ранее Петр Пархомчик возглавлял ОАО "БелАЗ" и занимал пост Министра промышленности. - Прим.). Промышленность, сельское хозяйство - это все", - отреагировал Президент.

Глава государства поинтересовался не только общей ситуацией по отрасли, но и подробно расспросил вице-премьера, есть ли предприятия или процессы, которые вызывают особую настороженность. Речь шла, в частности, о сельхозмашиностроении, особенностях поставок техники на зарубежные рынки.

В разговоре с вице-премьером Леонидом Зайцем Президент вновь обратил внимание на проблему с падежом скота в отдельных сельхозпредприятиях и потребовал безотлагательного принятия мер для ее решения. Кроме того, речь шла о ситуации в проблемных хозяйствах Витебской области. По мнению вице-премьера, нужно усилить управленческую дисциплину и повысить ответственность руководителей местной власти, председателей райисполкомов за результаты работы в АПК.

Александр Лукашенко на заседании также интересовался, как выполняются его поручения относительно стабфондов. Речь об обеспечении сохранности произведенной сельхозпродукции и реализации ее в торговле в межсезонье.

Традиционно напомнил Глава государства и о приближающейся посевной кампании. Ее необходимо провести безукоризненно, на самом высоком уровне. "Ведь продовольствие сейчас - это золотая жила. Цены сумасшедшие, таких никогда не было и, возможно, не будет. Поэтому уже сегодня думайте, где будем хранить", - заметил он.