Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 февраля собрал в широком составе совещание по вопросам ценообразования, чтобы проконтролировать, как выполняются прежние поручения в этой сфере, и наметить следующие шаги.

"Тема нашего разговора сложная. И ввиду этой сложности и прочих причин крайне неприятная. Я хорошо знаю из своей практики, как и многие сидящие здесь, присутствующие на этом совещании, что такое заработная плата, цены. Для нашего народа, для всех нас это важный вопрос, потому что каждый день с утра до вечера мы, сталкиваясь с этими проблемами, разумеется, этим живем, - сказал Президент. - Но тем не менее решение было принято. Мы договаривались, что спустя некоторое время соберемся и посмотрим, как Правительство и все руководство страны выполняет поручение Президента. Кто-то должен был установить систему контроля за ценообразованием, а равно и контроля за инфляцией внутри страны. Кто-то должен был жесточайшим образом проконтролировать решение этого вопроса. Поэтому все причастны к решению этой проблемы".

Александр Лукашенко обратил внимание на факты и привел конкретные примеры, чтобы "в умах у "продвинутых" экономистов не бродили разного рода очень удобные шальные мысли".

"Все мы привыкли к тому, что "демократия и свободный рынок спасут мир". Откуда это пришло после долгого периода декларативных цен в Советском Союзе и регулирования всех и всего. Откуда это пришло? Риторический вопрос. Американцы, Запад нас всегда к этому толкали: демократия, демократия, права человека! Читай: "Что хочу, то и ворочу в стране, что хочу, то говорю". А потом 2020-й год, помните… Вот и вся демократия", - сказал Глава государства.

В этой связи Президент привел еще одну параллель: "Соединенные Штаты Америки нас упрекали в том, что выборы неправильно провели. Там тоже причиной неурядиц и столкновений явились результаты выборов. Чем закончились? Стрельбой. Я всегда привожу этот пример красноречивый - застрелили девчонку, которая три или четыре войны прошла, защищая интересы США. Никто не посчитался ни с чем. Никакие права, никакая демократия. При этом я не осуждаю тех защитников высшего органа власти, того здания, на которое осуществлялось нападение. Я не осуждаю, это их проблемы. Но за что же нас тогда осуждали".

Еще один пример, еще более важный для рыночников, - санкции, которые Запад наложил на Российскую Федерацию, а заодно и на Беларусь, чтобы россияне через нее не смогли обойти эти санкции. "Почему был установлен некий потолок цен на главный товар Российской Федерации? И не только на этот. Я имею в виду нефть, а затем и нефтепродукты. Почему Запад и США начали регулировать цены на нефть и нефтепродукты? Рыночная же в мире экономика", - поставил вопрос Глава государства.

"Я это вам напоминаю и говорю, чтобы вы понимали, что мы должны жить собственным умом в своей стране и делать все так, как выгодно нашему народу. Если мы видим необоснованный рост цен и что нувориши, вчера появившиеся только неизвестно откуда, создав свои сети в торговле и так далее, начали набивать карманы, когда заработная плата у (рядовых работников. - Прим.) компании 500 долларов, а у них в 46 или 60 раз больше. Это что, нормально?" - отметил белорусский лидер.

"Хочу, чтобы вы понимали, что мое требование остается неизменным. Этим самым - двумя примерами, а их масса, - я вам доказал, что никакой демократии у них нет, никаких прав человека, никакого свободного рынка и свободного ценообразования. Они действуют исключительно в собственных интересах. Ну так давайте и мы, насколько это возможно, будем соблюдать свои интересы - нашего народа. В социальном государстве, где все для народа", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что жесткая задача по выработке мер регулирования цен в непростых экономических условиях была поставлена перед Правительством четыре месяца назад. "Это тяжелейшая работа после долгих лет рыночной распущенности. Я понимаю, что обуздать цены, когда в их разнузданности заинтересованы миллионы людей (как в Беларуси, так и за ее пределами. - Прим.), весьма непросто. Но власти-то у нас достаточно. Преимущества нашей власти мы как раз должны использовать. Отчасти это, наверное, произошло. Поэтому решить эту задачу без серьезной работы со всей производственной и торговой цепочкой было бы невозможно", - отметил Глава государства.

Чтобы сдержать инфляцию, сначала была подписана Директива №10, а с середины октября вступило в силу постановление Совмина № 713 "О системе регулирования цен".

Александр Лукашенко констатировал, что в ряде случаев цены даже понизились, хотя это и не было целью. Но после их февральского всплеска в прошлом году это нормально, и рентабельность организаций все равно осталась на высоком уровне. "Некоторые мне тут пишут: "Снижение цен". Мы не ставили перед собой такой задачи. Речь шла о регулировании цен. Хотя с испугу некоторые, увидев большой слой жира, понизили эти цены. Ничего страшного", - сказал он.

"Систему регулирования (скажем прямо - сдерживания цен) разрабатывали всем миром: парламент, Правительство, Комитет государственного контроля, профсоюзы, местные органы власти, контролирующие, правоохранительные органы. Передо мной результаты мониторинга. Как утверждает статистика, нам удалось существенно замедлить инфляционные процессы в стране. В IV квартале после решительных действий в 2022 году зафиксирована дефляция почти в 2%. То есть произошел откат цен", - констатировал Александр Лукашенко.

"Когда собирались в прошлый раз, Правительство прогнозировало годовую инфляцию примерно в 20%. Это страшная инфляция была бы. Но с учетом принятых мер ее удалось снизить хотя бы до 12-13% по результатам (2022 года. - Прим.)", - сказал белорусский лидер.

Есть товары, которые подешевели, отметил Президент. И их список значительный. Это в том числе гречка, рис, макаронные изделия, растительное масло, чай, натуральный кофе, парфюмерия и косметика, телевизоры и так далее.

"Тем не менее на фоне борьбы с повышением цен от 1% до 4% стали дороже товары повседневного спроса. Это молоко, кефир, творог, другая молочная продукция, масло, мясо, яйца и даже детское питание. Все это говорит о том, что новая система регулирования требует дальнейшего совершенствования и, как в Правительстве говорят, донастройки", - обратил внимание Глава государства.

Президент заявил, что собрал широкий состав участников совещания, чтобы наметить следующие шаги по сдерживанию цен и выходу на поставленную задачу - инфляция не более 7-8% за текущий год. "Это почти в два раза ниже, чем в прошлом году", - отметил он.

Александр Лукашенко также обратил внимание на некоторые недостатки работы ответственных за цены, что видно на данном этапе.

Во-первых, розничные цены снижаются преимущественно за счет торгового звена, в то время как индекс цен производителей продолжает расти. "В этом надо серьезно разобраться. Так, данный показатель с сентября по декабрь в прошлом году в промышленности составил 100,7%, в сельском хозяйстве - 103,6%. То есть сельхозпродукция подорожала в четвертом квартале почти на 4%, промышленные товары - на 1%", - отметил белорусский лидер.

Во-вторых, организации торговли по-прежнему допускают нарушения законодательства в области ценообразования. "И это на фоне проверок, по результатам которых более 100 субъектов торговли и должностных лиц привлечены к ответственности и по фактам необоснованного повышения цен возбуждено пять десятков уголовных дел. Складывается впечатление, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли устранилось от своей непосредственной работы, особенно в регионах. Через запятую я должен назвать и депутатов, и контролеров. Одно министерство с этим не справится. Это задача всего Правительства. Я губернаторов не зря пригласил и тогда, и сейчас. Без вас мы вообще не решим эту проблему. Потому что сфера торговли вся у вас", - подчеркнул Глава государства.

В-третьих, снижается розничный товарооборот (по итогам 2022 года он составил 96,3% к уровню 2021 года). "Нам удалось не допустить пустых полок и вернуть разнообразие ассортимента за счет прихода на белорусский рынок новых поставщиков, в основном из дружественных нам России и Турции. Но это не повод успокаиваться. Цены на импортные товары должны быть по карману нашим гражданам, особенно если что-то мы не производим сами, - подчеркнул белорусский лидер. - Импорт также должен быть под жесточайшим контролем. Ибо он повалит весь внутренний ваш рынок".

Президент также поинтересовался, как выполняется его поручение о наведении порядка с уровнем заработной платы руководителей и владельцев крупных торговых сетей. Обращаясь к представителям СМИ, Глава государства сказал: "Вы, пожалуйста, Комитет госконтроля и Правительство встряхните так, чтобы они вам назвали все факты, где в 30-40 раз "великие" деятели, руководители получают зарплату выше, чем обычный продавец и другие. А потом бегают по сетям и кричат: "Ах, Президент задавил!" Бунт поднимают. Хотят этих бедолаг приподнять и опять устроить какую-то бучу. Но опыт у меня есть, как с этой бучей разбираться. И будут разборки жесточайшие. Поэтому до людей - продавцов - надо довести: вот 800 или 1 тыс. рублей ваша зарплата, в вот 50-60 тыс. зарплата у этих так называемых владельцев".

Исходя из информации торговых сетей, Правительство доложило Президенту, что в большинстве организаций торговли соотношение зарплат работников и руководящего состава более-менее соблюдается. "То есть устаканили ситуацию. Все-таки умерили аппетит руководители и хозяева, собственники", - заметил по этому поводу Александр Лукашенко.

Глава государства еще раз обратил внимание, что соотношение зарплат работника и руководителя, владельца торговой организации должно быть в пределах 1 к 8. "Однако в отдельных торговых сетях данное требование не выполняется. Например, "БелВиллесден" (сеть "ГИППО". - Прим.), коэффициент составил аж 67, - привел ряд фактов Президент. - "Евроторг" - почти 42, "Доброном" - 12. Это что, нормально? Они что, работают больше, чем продавец?"

"Правительство и облисполкомы выработали ряд предложений, чтобы такого впредь не было. Вот мы и послушаем эти предложения. Пищи для размышления больше чем достаточно. Не хотелось бы, чтобы вы мне о "героизме" рассказывали. Нам надо видеть недостатки и принять дополнительные меры (это вам придется дополнять, но я хочу их услышать) для того, чтобы этого безобразия не было", - обратил внимание Александр Лукашенко.

В-четвертых, по-прежнему остаются вопросы по трактованию и практике применения отдельных норм постановления № 713.

Еще одна проблема - возникли неравные условия для отечественных производителей и импортеров, что способствует реализации преимущественно зарубежной продукции. "Импортеры имеют возможность формировать выгодную для себя цену за пределами страны и получают большую прибыль. Послушаем, насколько это справедливо, и видят ли это в Правительстве, - сказал Александр Лукашенко. - Я отлично понимаю, что любая система мер регулирования - это живой организм, который меняется с учетом внутренних и внешних факторов. То есть не все зависит от нас в стране. Но я и не ставлю такой задачи, чтобы мы весь мир регулировали. Моя задача, и ваша в том числе, - контроль за процессами, которые происходят в границах нашей Беларуси. Иногда позитивные изменения допустимо ускорить, что называется, вручную. Вот этим мы сегодня и займемся".

Начиная совещание, Президент подчеркнул, что открыт для конструктивных предложений и готов принимать нужные для людей решения. "Проблема должна решаться. И люди не должны искоса смотреть на ту власть, которую они сформировали. Главное мое требование вы знаете - обеспечение широкого ассортимента товаров по справедливым ценам и недопущение дефицита. Это требование касается всех", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что идет глобальный передел мира, его переформатирование. "Он не будет таким, как вчера. Не говоря уже о том, каким был позавчера. Кто делит этот мир? Не мы же. Мы - участники этой дележки, на которых нацелены хищнические взгляды крупных государств. И кто будет в результате этого неоколониализма владеть частями мира - вопрос. Что делать нам в этой ситуации? Надо пройти аккуратно этот период, сохранить себя. А сохраним только тогда, когда будет внутренняя стабильность", - обратил внимание белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что в этих вопросах есть понимание со стороны белорусского общества, люди видят непростую ситуацию в некоторых соседних странах, помнят о пандемии, когда производство в ряде стран остановилось, и ее последствиях, в том числе о вертолетных деньгах, ставших причиной внешней, завозной инфляции в Беларусь. Александр Лукашенко предупреждал об этих рисках заранее, как и о том, что ситуацией попробуют воспользоваться отдельные категории внутри страны, взвинтив цены. "Так вот, надо их привести в чувство, дать понять, что сегодня вопрос больше, чем цены. Это основа справедливого внутреннего порядка и мира в нашей стране", - заявил Глава государства.

"Ценообразование - это основа справедливого мира в Беларуси. Это главная статья договора власти и народа. Надо выдержать, выстоять. Надо каждому стремиться сохранить нашу страну. У нас для этого все есть, - сказал Александр Лукашенко. - Мы не просто можем ее сохранить, а когда закончится эта дележка планеты, мы будем на порядок выше".

При этом крайне важно, чтобы на это были нацелены абсолютно все. "Не должно быть такого, что кто-то из нас не хочет этого сделать. Не умеет - мы научим, - отметил Президент. - Кто не хочет - отойдите в сторонку. Ибо попадете в список беглых, которые там сегодня по периметру стоят, и не только зубами некоторые щелкают, но просятся обратно".

"Вопрос очень серьезный. И в этом отношении надо шевелиться", - обобщил Глава государства. Он высказался за то, чтобы состоялся разговор Правительства с представителями торговли, производства и так далее, во время которого им будут подробно доведены требования Президента в отношении справедливого регулирования ценообразования.

Глава государства привел ряд фактов и статистических данных, характеризующих ситуацию на потребительском рынке и изменение цен на разные категории товаров.

Он констатировал, что регулирование цен позволило сдержать инфляционные процессы, а принятие с октября 2022 года новых мер способствовало снижению темпов роста потребительских цен, в результате в 4-м квартале 2022-го была зафиксирована дефляция почти 2%.

"Потребительские цены на регулируемые товары в декабре 2022-го по сравнению с сентябрем (до введения мер) снизились почти на 3%", - сказал белорусский лидер. Причем снижение цен касалось как отечественных, так и импортных товаров.

Существует мнение, что принятые Правительством меры по регулированию ценообразования не стали системными решениями по недопущению необоснованного роста цен на потребительском рынке, снижению себестоимости выпускаемой продукции, насыщению внутреннего рынка под полную потребность. Глава государства на подобную точку зрения парировал: "Системные решения и не могли быть за 4 месяца. Я уже говорил: живой организм, не все от нас зависит. И было сказано: если допустили где-то ошибки и просчеты, надо донастроить систему".

Говоря об изменении цен на отечественные товары, Президент отдельно заострил внимание на росте цен на отдельные продукты питания повседневного спроса, особенно на плодоовощную продукцию. Причем цены увеличивались даже на те продукты, которые выращиваются в Беларуси: лук, морковь, картофель. В этой связи Александр Лукашенко поинтересовался, насколько обоснованный этот рост, какова себестоимость и рентабельность такой продукции.

"Ежемесячные темпы прироста цен отечественных производителей потребительских товаров лишь замедлились, но не остановлены. Я и не настаиваю на том, чтобы цены были остановлены. Потому что при такой международной инфляции остановка цен обернется дефицитом на полках. Но необоснованный бешеный рост не должен быть", - подчеркнул Президент.

Он обратил внимание, что, по информации КГК, некоторые решения госорганов по установлению отпускных цен на новые товары приняты без достаточной проработки. При этом МАРТ ни разу не выносил предписания об отмене таких решений.

Отдельно Глава государства спросил о том, как в торговых объектах обстоят дела с ассортиментом товаров. Было доложено, что в настоящее время в целом ситуация с ассортиментом стабилизировалась.

Особое внимание Александр Лукашенко обратил на проблему неравных условий осуществления деятельности отечественных производителей и импортеров. Это, по его словам, создает преимущества для реализации зарубежной продукции. Например, в более выгодной ситуации при реализации крупы через розницу оказывается тот продавец, кто занимается импортом, так как он может применять надбавку импортера 20% и еще до 30% торговой надбавки. "Ослепли что ли? Мы что, этого не видим?" - резонно заметил Президент.

Кроме того, шла речь о том, что торговые надбавки на товары низкого ценового сегмента не позволяют покрыть транспортные затраты на их доставку от распределительного центра до конкретного объекта торговли. Это может привести к отсутствию товара в продаже. "На это надо было обратить внимание, это крупный аспект, не мелочь", - сказал белорусский лидер.

Недостаточно проработанным Президент назвал механизм определения цен в сфере производства по индивидуальным заказам, например по мебели. "Мелкому бизнесу нужно готовить пакет документов в орган власти для согласования цены по каждому новому виду продукции. Дурь жесточайшая. Я вас предупреждал: этого быть не должно. Правила установили, и пусть они сами определяют цену", - потребовал Глава государства.

Президент также подчеркнул, что у многих субъектов хозяйствования по-прежнему остаются вопросы по трактованию и практике применения постановления Правительства № 713 "О системе регулирования цен". Поэтому он поручил продолжить разъяснительную работу, провести при необходимости дополнительные встречи с людьми, представителями сферы торговли.

Обращаясь к участникам мероприятия, Глава государства подчеркнул: "Я вас предупреждаю: отступления от этого быть не может. В этом суть нашей политики - справедливость".

Президент заметил, что в нынешней непростой ситуации в мире и вокруг Беларуси можно было бы попытаться списать некоторые недостатки на санкции, внешнее давление и прочее. "Действительно, это одна из причин того, что внутри страны у нас происходит. Но это не причина, чтобы все свалить в одну кучу и сказать: мы тут ни при чем. Оказывается, причем. И практика за четыре месяца показала, что причем. Когда взяли под контроль - в среднем цены опустились почти на 3%", - сказал белорусский лидер.

Президент еще раз подчеркнул, что справедливый подход должен быть в основе и ценообразования, и оплаты труда работников.

Во время совещания Глава государства высказался за выравнивание условий хозяйствования для всех субъектов, в том числе для индивидуальных предпринимателей.

Президент заметил, что "ипэшники начали какой-то шум" в связи с введением для них новых правил работы. Однако причин для какого-либо недовольства Александр Лукашенко не находит. Ведь индивидуальных предпринимателей государство заранее предупредило о готовящихся нововведениях, был предусмотрен переходный период для того, чтобы они могли подготовиться. "А что мы неправильно сделали? Столько времени прошло - четверть века я с этим телепаюсь… И отступали, и так и сяк работали с этими ипэшниками", - сказал белорусский лидер.

По его мнению, настало время, чтобы выровнять условия хозяйствования. "Как может работать, к примеру, наша легкая промышленность, если тряпки и прочее везут (индивидуальные предприниматели. - Прим.) из-за рубежа в десять раз дешевле? А почему дешевле? Потому что налоги не платят так, как платят в легкой промышленности, - одна из причин", - обратил внимание Президент.

"Мы никого не душим, никаких ипэшников мы не выталкиваем (с отечественного рынка. - Прим.). Но мы их ставим в равные условия. Работаешь - плати налоги как все. Не можешь - бери метлу. Время пришло такое", - сказал Александр Лукашенко.

Оценивая работу экономики Беларуси в 2022 году, Глава государства отметил, что экономика в целом сработала неплохо, но результаты могли бы быть лучше.

"В целом могли бы лучше. Исходя из сложностей, трудностей, могли бы лучше. Но реальная зарплата чуть больше была, ничего не обрушилось, как нам предрекали. Не скажу, что молодцы, но могли бы немножко лучше", - отметил Александр Лукашенко.

Премьер-министр Роман Головченко в свою очередь привел любопытный факт: "Из 20 европейских стран Беларусь заняла 17-е место по уровню инфляции. То есть 16 стран показали инфляцию выше нашей".

Он также доложил во время совещания, что в стабилизационные фонды по стране заложено более 144 тыс. т картофеля, овощей, яблок. Это почти на треть больше, чем в прошлый межсезонный период. Значительная часть продукции уже законтрактована.

"Есть у губернаторов вопросы по этим стабфондам?" - уточнил Президент.

Губернатор Гродненской области Владимир Караник подтвердил, что в его регионе стабилизационные фонды заложены в полном объеме. Областные торговые сети коммунальной формы собственности заключили договора под свои полные потребности. Однако в работе частной торговли есть свои нюансы. На встречах ее представители говорят, что их сети зарегистрированы в других областях, поэтому продукцией они закупаются в других регионах, а затем развозят по всей республике. Поддержал гродненского коллегу и губернатор Брестской области Юрий Шулейко.

В свою очередь Роман Головченко и Председатель КГК Василий Герасимов не исключили, что каким-то хозяйствам выгоднее продавать на экспорт, поэтому они, вполне возможно, могут выдумывать разные отговорки о том, что их товар не востребован на внутреннем рынке. Но в целом, по словам чиновников, ситуация с закладкой продукции в стабилизационные фонды и ее последующей реализацией в это межсезонье значительно лучше, чем в предыдущие годы. Активная работа со стабфондами сказалась и на ценах: импорта стало меньше, а стоимость выращенных в Беларуси овощей заметно снизилась.

"Я просто хочу губернаторов и мэра Минска предупредить: не дай бог через месяц это все вылезет и мы начнем опять есть египетскую картошку, а своей по нормальным ценам видеть не будем - пеняйте сами на себя. Я не собираюсь вас учить, что делать. Вы положили в резерв эти объемы - заключите с торговлей, обеспечьте хотя бы на своей территории, в области, своими продуктами. И чтобы она была конкурентна с импортом. Чтобы импорт вообще близко не мог с вами конкурировать. Потому что лучшей картошки, чем из своей земли, лучшей капусты, моркови и лука, чем со своей земли, где мы родились и живем, быть не может", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что не запрещает поставлять продукцию на экспорт, но это только в том случае, если внутренний рынок полностью обеспечен. "Продавайте. Но если провалитесь до июля-августа, пока ранний картофель и капуста не появятся, пеняйте сами на себя, - предупредил он. - Решайте сами там. Вместе с Правительством, если это нужно. Но я еще раз повторяю: вы поставили этот вопрос - мною было принято решение. Оно неукоснительно должно быть исполнено. Картошка, капуста, морковь и прочее до нового урожая - чистенькая, аккуратненькая, как импортная, выложена в магазинах. С удовольствием купят белорусское, но так, чтобы оно имело товарный вид. Оно неплохое по качеству, продавайте. Но если, как сказал премьер, по бешеным ценам в июне, июле, августе будут африканская и еще там какая-то картошка - пеняйте сами на себя. Низкие цены, свое - делайте. Остальное везите хоть на луну. Пожалуйста - вывозите, только свой народ накормите".

Во время совещания Глава государства поручил изучить возможность строительства новых хранилищ по современным технологиям, а также поставил задачу своим помощникам в регионах проанализировать ситуацию со стабфондами как с точки зрения сохранности продукции, так и ее реализации.

Роман Головченко рассказал о ситуации с ценами на импортные товары.

"Проводится работа по выстраиванию контроля поставки импортных товаров на внутренний рынок по адекватным ценам. На сегодня схема выглядит так. Государственный таможенный комитет осуществляет мониторинг стоимости более двух тысяч ввозимых товарных позиций, в случае установления фактов превышения стоимости (у нас есть накопленная база реальной стоимости таких товаров) ГТК тут же информирует МАРТ. МАРТ в свою очередь анализирует, как это влияет на инфляцию, и принимает предупредительные меры. За несколько месяцев работы этой системы выявлено порядка 8 тыс. фактов ввоза по цене выше индикатива. Эта работа будет продолжаться", - доложил Премьер-министр.

Глава государства поинтересовался, почему нельзя определить конкретных импортеров для основных товарных позиций. "Если выгодно будет", - добавил он.

Президент пояснил свое предложение случаем из жизни. По словам Александра Лукашенко, однажды к нему обратились с просьбой ввезти в страну какао-бобы. Глава государства отметил, что не был глубоко погружен в суть проблемы, но решил поддержать бизнесменов с одним, общим для всех условием: эти какао-бобы должны быть поставлены на белорусский рынок по ценам ниже, чем они тогда стоили на рынке. "Через три месяца приходят и говорят: "Завезли, отдали на "Коммунарку". Я говорю: "Но они взяли?" - "А как они не возьмут? Директор говорит: если я не возьму - завтра посадят. Почему? Потому что намного дешевле". Я говорю: "Ребята, завозите все объемы, если это дешевле".

"Действительно дешевле привезли. Экономику показали, показали, сколько они заработали. То есть нормально. А почему мы не можем по критическим группам товаров договориться с людьми?" - уточнил Глава государства.

"Я считаю, что если кто-то может предлагать импортный товар по более дешевой цене, то это надо поощрять, - ответил Роман Головченко. - Задача, к которой я подходил несколько раз (к сожалению, эта вся пертурбация с логистикой ее нарушила), - это создание по основным категориям… Какао-бобы - это узкий пример. Вот помидоры, бананы - на них сидят старые импортеры, они знают, что, чего, как. У меня была такая мысль, вплоть до того, что Болбасово (логистический центр в агрогородке Болбасово. - Прим.) использовать для того, чтобы сделать там огромный распределительный центр по таким позициям".

"Так делай. Это же для этого и создавалось", - напомнил Президент.

"Мы к этому близко подошли, уже договоренности были. Но ситуация с санкциями и ковидом чуть поломала эту схему. Но мы доведем ее до конца, потому что это правильный путь. Нельзя все монополизировать, но на основных категориях товаров мы это обязательно отработаем", - пообещал Премьер-министр.