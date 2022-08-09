Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 августа провел заседание Совета Министров о функционировании экономики в условиях санкций и мерах по их преодолению.

Во время заседания были заслушаны доклады не только Премьер-министра Романа Головченко, но и руководителей отраслей - сельского хозяйства, промышленности, транспорта, строительства, калийной отрасли, банковско-финансовой сферы. Все основные тенденции изучены на основе данных статистики.

"У нас сегодня рабочее заседание Правительства, - отметил Александр Лукашенко. - Я понимаю ваше напряжение - от Премьер-министра до присутствующих здесь. Да, это серьезное мероприятие, знаковое, но не чрезвычайное. Это промежуточное мероприятие. Очень все будет серьезно по итогам года. Хотелось бы, чтобы по итогам этого года у нас был хороший, добрый разговор, мы пожимали друг другу руки и радовались тому, что относительно небольшая страна по мировым масштабам, среднеевропейского размера, выдержала беспрецедентное, жуткое, ничем не обоснованное давление".

Президент напомнил, что перед Правительством стоит задача сработать не хуже прошлого года. "А сможем ли мы сработать на уровне прошлого года? Все-таки санкции беспрецедентные для нашей экспортно ориентированной экономики. Бывая на местах и изучая те или иные проблемы, я убедился: мы можем это сделать. Тот, кто напрягается, тот и сегодня работает неплохо. А тот, кто опустил руки, думая о том, что само собой рассосется, да ничего страшного, простят, - ребята, так не будет, - подчеркнул Глава государства. - Чрезмерное напряжение, поиск новых логистических цепочек, новых потребителей наших товаров и так далее - вопрос номер один".

Александр Лукашенко считает, что пока Правительство и министерства работают не на полную мощь. "Поэтому у нас сегодня промежуточное заседание Правительства. По итогам года нужно спланировать заседание Правительства в таком же формате под председательством Президента - уже полностью рассмотреть, как сработали. Задача одна - не хуже прошлого года. Умереть, но выдержать, - еще раз подчеркнул Глава государства. - Если мы не хотим воевать (у каждого есть дети), если вы не хотите, чтобы наши дети с ружьем отстаивали свой суверенитет и независимость, мы должны иметь крепкую экономику. Это стабильность в нашем обществе".

Александр Лукашенко отметил, что все начинается с малого и незначительных конфликтов: "Кто-то беднее, а кто-то богаче. Друг на друга косо посмотрели, потом начали завидовать друг другу, как это мы умеем хорошо делать, особенно в Беларуси. Потом взялись за винтовку, ружье и начали друг на друга катить".

По мнению Президента, как только в белорусском обществе нарушится стабильность, стране сразу же "помогут". "Нас быстро подожгут. Целиком. И будет хуже, чем в Украине. Я это нутром чую. Очень серьезная обстановка, очень серьезная ситуация, - обратил он внимание. - Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят, все пока есть. Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся".

"Поэтому экономика - вопрос номер один. Будет экономика - все у нас получится", - убежден Александр Лукашенко.

Глава государства считает необходимым даже в условиях санкций не сбрасывать со счетов рынок Евросоюза и работать с соответствующими странами по продвижению отечественных товаров.

Президент назвал неправильной постановку вопроса и риторику о том, что вместо недружественных стран сейчас Беларусь будет работать исключительно с дружественными. "Нам ни в коем случае нельзя уходить из Евросоюза. Это наш ближайший сосед. Мы половину там, по-моему, работали по экспорту, - сказал Александр Лукашенко. - С ними надо работать. Бешенство политиков уже уходит на задний план. Бизнес есть бизнес".

Глава государства в качестве примера привел высокий спрос в мире на минеральные удобрения и нефтепродукты, которыми располагает Беларусь. Президент уверен, что интерес к покупке отечественных товаров есть и у партнеров в Евросоюзе. "Может быть, мы недостаточно активны в продвижении своей продукции в этих условиях на те рынки. Если они нуждаются в наших товарах, они также ищут пути приобрести. Поэтому ни в коем случае нельзя отбрасывать их и даже в определенной риторике, терминологии нельзя это исключать. Наоборот, туда надо идти, создавая новые цепочки для того, чтобы торговать", - заявил белорусский лидер.

"Я никого не хочу пугать. Главе Администрации поручено к концу года доложить мне по кадровому реестру полностью. Не потому, что вы такие плохие-сякие. Если кто-то не тянет или не хочет, ребята, надо будет уходить. Порой без содержания. Поэтому надо шевелиться. Сильно надо шевелиться", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что уже и на Западе есть интерес к возобновлению сотрудничества с Беларусью по тем или иным направлениям: "Поляки, другие вносят нам уже предложения: "Давайте разговаривать". Хорошо, давайте. Но пока в МИД еще у нас так - с ноги на ногу переступают".

В этой связи Глава государства потребовал от дипломатов в первую очередь заниматься вопросами торговли, а не ограничиваться лишь заявлениями о том, насколько несправедливы санкции. "Роман Александрович (Премьер-министр Роман Головченко. - Прим.), Вы бывший дипломат, я Вам поручал в этом году встретиться с послами и категорически от них потребовать результата. Ничего не надо больше, ни на приемы ходить. Займитесь только экспортом", - сказал Президент.

Александр Лукашенко, в частности, ожидает дальнейших подвижек в работе на российском рынке. Это задача нового посла в этой стране Дмитрия Крутого, который до недавних пор работал на посту Заместителя Главы Администрации Президента, а еще ранее был вице-премьером. "Думаю, зная нашу кухню, ситуацию, там будут какие-то подвижки. Не потому, что Владимир Ильич (предыдущий посол Беларуси в России Владимир Семашко. - Прим.) плохо работал, нет. Дай бог, чтобы Дмитрий взял лучшее у Семашко. Вы его хорошо знаете", - отметил Президент.

Задача стоит и по активному развитию сотрудничества с Китаем.

Особое внимание Глава государства уделил вопросу транспорта, предупредив, что поставки зарубежным покупателям должны осуществляться оперативно и в срок. "Не дай бог, по итогам 2022 года мне доложат, что вы чего-то не перевезли, что надо перевезти. И не только в Китай", - предупредил белорусский лидер.

Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов на заседании констатировал, что далеко не во всех районах местные руководители выступили с предложением создания экспортно ориентированных, инновационных небольших производств.

Премьер-министр Роман Головченко подтвердил, что такая проблема есть и не у всех руководителей присутствует стратегическое видение развития своего региона. Много глав районов, которые просто занимаются текущей работой и обыденными вещами. В этом плане Правительство готово подключиться и предложить проекты. Предварительная работа и анализ уже проведены. Районы страны условно разделили на три группы - промышленные, аграрно-промышленные и аграрные, проанализировали на уровне Минэкономики конкретные преимущества каждого региона, имеющиеся запасы сырья, наличие рабочей силы. "Уже делаем карту индустриализации. Эти проекты будем "насаждать" регионам. Я другого пути не вижу", - сказал руководитель Правительства.

Александр Лукашенко в этой связи предупредил губернаторов, что решение политическое и должно неукоснительно выполняться. "Красиво сказано: "Будем, будем…" Но если кто-то из губернаторов думает, что я пошутил, вы ошибаетесь. Вы не понимаете: это - политическое решение Президента".

Президент обратил внимание, что небольшие населенные пункты - это не Минск, и люди там небогатые, им надо предоставить хорошие рабочие места. "Там каждый виден безработный. Они видны. Да, надо жимануть, чтобы все работали. Но надо предложить рабочее место. И, самое главное, почему политическое решение, - рассредоточение рабочей силы. По крайней мере, чтобы не было притока из регионов в Минск. Вы же задохнетесь скоро в этом Минске", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что как раз с целью не стягивать людей со всей страны в столицу в свое время принимался целый ряд решений, реализовывалась программа по развитию городов-спутников. "Нет, мы клеплем жилье в Минске, то в Минске… Туда надо уходить - в эти города, районные центры. Там надо создавать нормальную жизнь. То есть рассредоточить людей. Поэтому думая, что же предложить, я шел от земли. Вот каждый председатель райисполкома пусть подумает".

Глава государства напомнил, что об этом же говорил и в ходе недавней рабочей поездки в Миорский район, что в каждом районе в зависимости от наличия трудовых ресурсов надо создавать небольшие предприятия. "Чтобы там люди могли жить и работать. Это не с бухты-барахты родившееся поручение. И губернаторы меня не слышат. Смотрите, с огнем, ребята, играете, вы не защититесь", - предупредил Александр Лукашенко.

Он также подчеркнул, что общая картина всегда складывается из мелочей, и для достижения результата необходимо всему уделять внимание, в том числе и в плане поддержания порядка. "Будет очень печально, если по итогам года кто-то где-то чего-то недотянет. Это касается всех", - добавил Президент.

Во время заседания Александр Лукашенко отметил, что санкции практически не повлияли на сферу сельского хозяйства, а потому с учетом хороших видов на урожай в нынешнем году от отрасли ждут роста.

Глава государства подчеркнул недопустимость отрицательной динамики производства в сельском хозяйстве. "Что недопустимо (падение производства. - Прим.) - это сельское хозяйство. Не в плане внимания, которое ему оказывается, а в плане того, что их (аграриев. - Прим.) санкции практически не коснулись. Эти санкции им на пользу: вези, продавай, особенно в России. И самый маржинальный рынок сегодня - это российский, - сказал Президент. - Для сельского хозяйства санкции - это благо".

Одновременно он напомнил и о необходимости наращивать поставки продовольствия в Китай, чтобы не терять там позиции.

Александр Лукашенко подчеркнул, что от отрасли ожидают в нынешнем году рост на 4%. "Новый Министр (Игорь Брыло. - Прим.) поклялся на крови. В Беларуси все знают, что сельхозпроизводство по итогам года увеличится на 4%. Бог подарил нам прекрасный урожай по всем видам культур", - сказал Глава государства.

Глава Минсельхозпрода доложил, что по итогам года стоит амбициозная задача - достичь $7,8 млрд экспорта, таким образом прибавив к уровню 2021 года $1,1 млрд.

Однако Президент акцентировал внимание, что за благостными цифрами в стоимостном выражении не стоит забывать о производстве в натуральном выражении. Проще говоря, "в штуках". "Я требую, чтобы при этих высоких ценах мы и по штукам вышли на уровень прошло года хотя бы. Поэтому не надо тут юлить: вот, в стоимостном, не в стоимостном… А если бы мы в штуках продавали, представляешь, сколько денег мы еще бы получили", - сказал белорусский лидер.

Игорь Брыло отметил, что на сегодняшний день на складах практически нет никаких запасов, растет экспорт. Что касается внутреннего рынка, до каждой области доведены объемы, согласованы поставки, ситуация держится на контроле.

Александр Лукашенко поинтересовался информацией насчет того, что на рынке дефицит по некоторым видам товара. Министр признал, что есть определенная проблема с упаковкой тетрапак, и пока не удается заместить этот сегмент в полном объеме. "Это единственная проблема", - сказал он.

Президент в связи с этим заметил, что люди должны получить продукт, к которому они привыкли, пусть и в другой упаковке: "Они ж не едят тетрапак. Люди же едят то, что в тетрапаке. Так вы выйдете и скажите: "Люди добрые, да, пока у нас есть проблема с этим тетрапаком, покупайте, пожалуйста, тот же продукт, только в пакетах он будет". Игорь Брыло в ответ пояснил, что производственные линии необходимо перестроить. "Так война идет. Перестройте за сутки, за ночь!" - настоятельно потребовал Глава государства.

Министр заверил, что будет сделано все возможно, чтобы не потерять объем молока в торговых сетях.

Премьер-министр Роман Головченко в свою очередь отметил, что помимо вопроса упаковки, есть еще такой момент, что часть продукции сейчас активно уходит на экспорт, что выгодно предприятиям. Поэтому в настоящее время административным путем контролируется ситуация по наполнению внутреннего рынка под полную потребность. Особенно это характерно для города Минска, который не имеет своих сырьевых зон.

Александр Лукашенко в связи с этим заметил, что в АПК государство вкладывало немалые средства, предприятия имеют стоимостные преимущества по целому ряду направлений, а потому на фоне господдержки вопросы обеспечения внутреннего рынка должны быть в числе приоритетов.

В Беларуси в условиях санкций и ситуации на рынках формируют разведку собственных полезных ископаемых. Разговор о полезных ископаемых, в частности, зашел во время доклада Министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича. Он рассчитывает на положительный результат по экспорту товаров и услуг в отрасли - значительно растут объемы подрядных работ за пределами страны. Но наблюдается некоторое падение инвестиционной активности внутри страны.

Александр Лукашенко обратил внимание на такой аспект, как освоение отечественной минерально-сырьевой базы в условиях того, что поставки некоторых видов сырья прекратились из-за санкций либо цены существенно выросли. В числе таких, например, глина, которая используется для производства плитки, сантехнической продукции.

В Беларуси есть залежи этого сырья, и уже к концу года планируется выйти на нормальные, стабильные результаты по получению сырья, необходимого для соответствующего производства.

Это же касается и ряда других позиций. "Работа по освоению минерально-сырьевой базы республики не устраивает. Действительно, раньше было все просто и легко. Из Украины завозили это, из России это, - признал проблему Премьер-министр Роман Головченко. - Сейчас одна из важнейших задач, которая стоит наряду с прочими, - это форсированная разведка и исследование запасов полезных ископаемых. У нас их не так много. Но даже те, что есть, нами осваиваются недостаточно. В самое ближайшее время мы очень предметно начнем этой темой заниматься".

"Надо искать варианты. Но отрасль загубить нельзя", - предупредил Александр Лукашенко.

По итогам заседания Президент дал конкретные поручения по ряду направлений.

Глава государства поручил усилить взаимодействие прежде всего с Российской Федерацией. Он, в частности, акцентировал внимание на научно-технических программах Союзного государства, отметив, что не должно быть мелкотемья.

"Максимально надо устранить барьеры с российскими партнерами по товарным позициям, ограниченным к ввозу на территории России. Это и для меня тема для разговора", - отметил Президент.

Он также поручил проработать создание в крупных административно-территориальных единицах России белорусских единых машиностроительных центров с функциями сервиса: "Мы постоянно об этом говорим. Не надо каждому предприятию, особенно в промышленности, создавать какой-то центр. Надо создавать общие центры".

Президент потребовал ускорить реализацию планов по импортозамещению: "Очень важный вопрос. Если Вы, Роман Александрович (Премьер-министр. - Прим.) будете уговаривать, у Вас ничего не получится. Надо доводить задание Пархомчику (Министр промышленности Петр Пархомчик. - Прим.), кому только можно: вот это произведите - деталь, запчасти - и поставьте".

В этой же плоскости лежат вопросы по созданию программного обеспечения для той или иной продукции. Здесь можно не только задействовать ПВТ, но есть и хорошие специалисты в IT-сфере на ряде предприятий, которые способны создать необходимый программный продукт, обратил внимание белорусский лидер.

Импортозамещения касаются и некоторые иные поручения - от более активной разработки месторождений полезных ископаемых до выращивания некоторых культур в сельском хозяйстве. Например, Александр Лукашенко обратил внимание на масло подсолнечника. Поставлять его может и Россия, но Президент поручил проработать целесообразность расширения посевов подсолнечника в южных регионах Беларуси. "Слушайте, чем отличается климат у вас от Украины? Ну, давайте пробовать. Я буду это пробовать на своем экспериментальном поле. Я Леониду Константиновичу (вице-премьер Леонид Заяц. - Прим.) уже поручил: люпин, горох, соя (посмотрим в Сенненском районе, Бешенковичах эти поля - это еще севернее), подсолнечник, рапс и так далее. Будем смотреть, что там севернее у нас получится. Надо двигаться в этом направлении".

Глава государства обратил внимание, что в некоторых районах Гомельской области традиционно получают невысокие урожаи зерновых, а потому можно подумать над другими вариантами. "Может, надо кроме кукурузы попробовать возделывать и эти культуры. Но надо не просто на рынке семечки продать, а выдавить масло подсолнечное", - сказал он.

Президент также поручил изучить потребность в семенах, которые закупаются по импорту, под урожай 2023 года, упредив риски дефицита к началу посевной кампании. "Семена надо в принципе, чтобы были свои. Мы уже немало об этом говорили", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Глава государства поручил до минимума сократить сроки рассмотрения заявок на кредитование проектов и финансирование из инновационных фондов. Как было отмечено на заседании, порой эти средства используются не совсем по назначению, и это не есть хорошо. "Но хуже, когда деньги будут мертвым грузом лежать и мы их даже в производство не используем. Но, конечно, разбазаривать не надо", - заявил Александр Лукашенко.

Отдельное внимание банковскому сектору и сфере расчетов. "Надо ввести возможность банкам осуществлять расчеты в турецкой лире, других альтернативных валютах", - поручил Глава государства.

Даны поручения и в части сроков исполнения производителями обязательств перед покупателями, совершенствования механизма проведения закупок.

На заседании несколько раз поднималась и тема транспорта, оперативной доставки продукции зарубежным покупателям. В связи с этим еще одно поручение - обеспечить отечественные предприятия достаточным количеством контейнеров, вагонов и железнодорожных платформ, отдавая приоритет экспортерам.

Ситуация в строительной отрасли достаточно подробно рассматривалась в ходе доклада профильного Министра Руслана Пархамовича. Однако по итогам заседания Александр Лукашенко сделал особый акцент на строительстве арендного жилья, поручив увеличить объемы его строительства. "Особое внимание. По жилью надо нам снова вернуться к этому вопросу", - сказал он.

Президент подчеркнул, что в вопросе поддержки в строительстве жилья нельзя "финансировать всех скопом", и здесь дело за губернаторами, чтобы они продумали конкретные предложения. Но в приоритете, как и прежде, военные, многодетные семьи.

"И рассредоточить эти инвестиции там, где надо. По всей стране. И строить надо там. Не надо скудные льготные ресурсы раздавать всем, кто даже имеет и может построить жилье. И это момент, чтобы переориентироваться и заняться нормальным строительством жилья в стране", - поручил белорусский лидер.

Завершая заседание, Президент обобщил некоторые поручения по разным направлениям.

Во-первых, он распорядился поручить Правительству, облисполкомам, Минскому горисполкому совместно с Национальным банком рассмотреть предложения групп, которые предварительно работали в регионах над изучением тенденций и проблемных вопросов. Теперь необходимо на практике реализовать подготовленные рекомендации.

Во-вторых, Александр Лукашенко поручил обеспечить по итогам 2022 года выход каждой области по валовому региональному продукту на уровень не ниже прошлого года.

В-третьих, необходимо восполнить упущенную выгоду от потери в январе-мае текущего года экспортной выручки за счет переориентации экспорта. Но активизировать сотрудничество нужно стремиться и с так называемыми недружественными странами. "Ничего не надо отбрасывать. Со всеми странами надо вести диалог. Санкции рано или поздно уйдут. И эти дикие отношения, которые у нас существуют с Западом, тоже уйдут в небытие. Нельзя терять эти рынки. Ибо героически потом будем на них возвращаться", - подчеркнул белорусский лидер.

В-четвертых, поручено обеспечить стопроцентное освоение денежных средств для оказания поддержки малому, среднему предпринимательству, льготного кредитования жилья, а также кредитования организаций с учетом Указа №93 "О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики". "Посмотрите, кому здесь нужно помочь", - распорядился Президент.

Наряду с этим он акцентировал внимание главы МАРТ на вопросах ценообразования, росте цен на потребительском рынке. "Я не верю, что кто-то не набивает карманы на нынешней ситуации. Проблемы есть", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он поручил действовать в этом плане жестче и предупредил, что никто шутить не будет.

Что касается малого и среднего бизнеса, Президент предупредил, что им стоит в первую очередь ориентироваться на собственные силы, а не ждать в нынешней ситуации каких-то льгот и дополнительной поддержки от государства. "У нас есть, кого поддерживать. Где тысячные коллективы. Пусть деньги достают, которые в тучные времена запасали, и вкладывают в производство. Ну, кто будет уже умирать, то, конечно, спасем", - сказал Глава государства.

В-пятых, Александр Лукашенко поручил восстановить объемы инвестиций в основной капитал, в том числе за счет удвоения темпов мелиорации. "Много об этом говорили. Государственная проблема", - акцентировал он внимание.

В-шестых, поручено нарастить объемы животноводства и растениеводства с выходом в текущем году на темп роста примерно в 105% к уровню прошлого года. Также нельзя допустить снижения объемов промышленного производства ниже уровня прошлого года. Александр Лукашенко наряду с этим предупредил, что не должно быть производства продукции только лишь ради показателей, она не должна лежать на складах, а реализовываться покупателям.

"Это если говорить в общем из того разговора, который мы здесь провели. Провели мозговую атаку на проблемы экономики в период санкционного периода. Еще раз говорю то, что говорил в День Независимости: у каждого зона ответственности, решите каждый свои проблемы. Они есть везде, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Нам ни в коем случае нельзя довести страну до пропасти. Да, не мы в этом будем виноваты. Но кто нас потом слушать будет? Никто слушать не будет. Не забывайте, уроки 2020 года для нас должны быть законом".

Президент поручил подготовить проект постановления на основании состоявшегося обсуждения. "Это промежуточный разговор на злобу дня. По итогам года, хотим этого или нет, должны принимать конкретные решения. Хотелось бы, чтобы мы прожили достойно этот год и были рады, что мы его героически преодолели. Это касается и легпрома, и пищепрома, о которых шла речь, и отдельных руководителей предприятий", - резюмировал он.