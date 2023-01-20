Посещение выставки научных достижений "Беларусь интеллектуальная"

В Беларуси достаточно научно-технических разработок не только для обороны и безопасности, но и для мирной жизни. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 января при посещении выставки "Беларусь интеллектуальная".

"Мы договорились когда-то с руководителем Академии, что мы должны показать, что умеем", - напомнил Глава государства. На выставке представлены сотни разработок, но и это далеко не все. Причем порядка половины из них уже реально запущены в производство и успешно продаются.

"Людям надо показать эту выставку. На самом деле у нас не только для обороны и безопасности, но и для мирной жизни достаточно всего", - отметил белорусский лидер.

Особый интерес Главы государства вызвали разработки в области искусственного интеллекта. Эту тему он обсуждал и ранее в ходе встреч с зарубежными партнерами, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов, которые серьезно занимаются данным направлением. В этой связи Александр Лукашенко напомнил и о проекте по строительству в Минске экспериментального многофункционального комплекса "Северный берег". "Почему я на это клюнул: не только потому, что там $5 млрд инвестиций будет, а они пообещали мне создать этот умный город. И там мощную образовательную платформу по искусственному интеллекту. Там будет университет, будем готовить людей, - рассказал Глава государства. - Если нужна поддержка или большие контакты с этими людьми (они далеко продвинулись в этом плане), пожалуйста".

Как доложили Президенту, наряду с этим в мире востребованы и белорусские наработки в области искусственного интеллекта, специалисты из разных стран учатся друг у друга.

"Можете на меня полагаться. Я буду поддерживать и помогать, если нужно", - заверил Александр Лукашенко.

Он осмотрел стенд, где представлены отечественные компьютеры производства "Горизонт". Подобную технику уже поставили и на рабочий стол Президента вместо устройства известного западного бренда.

"Вы молодцы. Вы показали, что мы можем делать все. И как бы ни было сложно, мы это сделали", - подчеркнул белорусский лидер.

Он констатировал, что уже и на Западе начинают понимать, что "дурью заниматься нечего, надо с белорусами сотрудничать".

Александр Лукашенко, имея в виду уровень локализации выпускаемых компьютеров, сказал: "Пока спасибо. Но 70% к концу года". В настоящее время этот уровень составляет порядка 30%.

Было доложено также о разработках в сфере микроэлектроники. Это то направление, по которому в настоящее время активно развивается взаимодействие и в союзном формате с Россией.

Президент в целом подчеркнул важность развития сферы искусственного интеллекта и особую роль микроэлектроники. "Если мы хотим быть великим с точки зрения интеллекта, цивилизованным государством, - это основа, будущее. Искусственного интеллекта без вас быть не может", - сказал Александр Лукашенко.

Президенту подробно доложили и о целом ряде других разработок - лазерные технологии, производство инновационных аккумуляторных батарей, разработки в сфере электротранспорта и космоса, медицины, обороны и безопасности. В этом ряду можно отдельно выделить беспилотные летательные аппараты, которые предназначены не только для армейских нужд, но и, например, для сельского хозяйства. Они используются при обработке полей для внесения средств защиты растений.

Широко представлены разработки в области медицины. Например, современные материалы для протезирования, препараты для лечения онкозаболеваний. В настоящее время проходят доклинические испытания искусственного клапана сердца отечественной разработки. Это полностью импортозамещающая разработка, которая не уступает зарубежным аналогам.

Глава государства традиционно много внимания уделяет аграрному сектору. Учитывая, что вопросы продовольственной безопасности в мире стоят достаточно остро, разработки белорусских ученых-аграриев особенно актуальны. Они также широко представлены на выставке.

Отдельный блок выставки посвящен разработкам молодых ученых. В настоящее время каждый пятый исследователь в Беларуси относится к этой категории.

В завершение посещения выставки Александру Лукашенко подарили книгу об истории белорусской государственности, по которой с 1 сентября уже ведется подготовка студентов в вузах страны.