Встреча с Генеральным секретарем ШОС Чжан Мином

Беларусь намерена выполнить процедуры для вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества к июньскому саммиту в Дели. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 марта на встрече с Генеральным секретарем ШОС Чжан Мином.

"Господин Генеральный секретарь, Вы знаете нашу цель. Для того чтобы юридически стать полноправным членом организации, в Беларуси должны быть произведены определенные юридические процедуры. Мы должны присоединиться к тем решениям, которые были приняты ранее в ШОС. Мы поставили перед собой амбициозную цель - пройти этот путь в течение этого года до саммита в Дели. Это быстрый темп, серьезный темп. Но если вы нас поддержите, это будет хороший опыт для других. Тем более, будучи наблюдателем, мы серьезно готовились к вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества. Поэтому мы однозначно сможем по срокам уложиться до июня - до того момента, как в Дели мы снова встретимся", - заявил Александр Лукашенко.

"Наши цели вы знаете. Наши возможности также известны всем членам ШОС. Я единственно хотел бы спросить, есть ли у вас какие-либо настороженности или вопросы к Беларуси в процессе нашего юридического вступления в организацию", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко адресовал Чжан Мину и в его лице всему секретариату ШОС самые добрые и теплые слова благодарности за ту работу, которую они проводят прежде всего в отношении Беларуси, которая на прошедшем саммите в Самарканде была фактически принята в семью Шанхайской организации сотрудничества. Тогда было принято решение о начале процедуры вступления Беларуси в ШОС.

В свою очередь Чжан Мин подчеркнул, что для него большая честь и радость приехать в Беларусь. Он поблагодарил за радушный прием и гостеприимство. "У меня остались хорошие впечатления от нашей встречи накануне саммита ШОС (в Самарканде. - Прим.). Мы провели очень конструктивный диалог. Тогда мы с Вами также обсуждали вопросы вступления и присоединения Беларуси к ШОС. Это была ключевая тема наших переговоров", - отметил Генеральный секретарь.